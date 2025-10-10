Háború :: 2025. október 10. 21:27 ::

Energiaipari létesítmények támadásáról tett bejelentést az orosz védelmi tárca

Az ukrán hadiüzemeket ellátó energiaipari objektumokra mért az éjjel tömeges csapást az orosz hadsereg szárazföldi, légi és tengeri indítású, nagy hatótávolságú, precíziós fegyverekkel, köztük hiperszonikus Kinzsal hiperszonikus rakétákkal, valamint drónokkal - közölte pénteken az orosz védelmi minisztérium.

A tárca szerint ez válasz volt az orosz polgári objektumokat ért ukrán "terrortámadásokra", és a tömeges csapás elérte a kijelölt célokat.

A pénteki hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az október 4. és 10. közötti időszakban egy tömeges és hat csoportos csapást mértek precíziós fegyverekkel és drónokkal ukrán hadiüzemekre és a működésüket biztosító energetikai létesítményekre, fegyver és haditechnika szállítására használt vasúti és kikötői objektumokra, üzemanyagraktárakra, pilóta nélküli repülőgépek összeszerelő műhelyeire, raktáraira, valamint az ukrán fegyveres alakulatok és külföldi zsoldosok ideiglenes állomáshelyeire.

A beszámoló szerint az utóbbi egy hétben az orosz erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, összesen öt települést elfoglalva, és befejezték a kleban-biki víztározó déli részén körbezárt ellenség megsemmisítését. A "különleges hadművelet" övezetében csaknem tízezer ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített haditechnikai eszközök között sorolt fel több lőszer- és hadianyagraktárt, két amerikai HIMRAS és egy MRLS sorozatvetőt, 11 harckocsit - köztük egy német Leopard tankot - és 92 egyéb páncélozott harcjárművet, 18 irányított légibombát, HIMARS sorozatvetők 30 rakétáját, egy Neptun nagy hatótávolágú, irányított rakétát, továbbá 1719 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek pénteken ukrán tüzérségi és dróntámadást.

(MTI)