Az ukrán hadiüzemeket ellátó energiaipari objektumokra mért az éjjel tömeges csapást az orosz hadsereg szárazföldi, légi és tengeri indítású, nagy hatótávolságú, precíziós fegyverekkel, köztük hiperszonikus Kinzsal hiperszonikus rakétákkal, valamint drónokkal - közölte pénteken az orosz védelmi minisztérium.
A tárca szerint ez válasz volt az orosz polgári objektumokat ért ukrán "terrortámadásokra", és a tömeges csapás elérte a kijelölt célokat.
A pénteki hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az október 4. és 10. közötti időszakban egy tömeges és hat csoportos csapást mértek precíziós fegyverekkel és drónokkal ukrán hadiüzemekre és a működésüket biztosító energetikai létesítményekre, fegyver és haditechnika szállítására használt vasúti és kikötői objektumokra, üzemanyagraktárakra, pilóta nélküli repülőgépek összeszerelő műhelyeire, raktáraira, valamint az ukrán fegyveres alakulatok és külföldi zsoldosok ideiglenes állomáshelyeire.
A beszámoló szerint az utóbbi egy hétben az orosz erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, összesen öt települést elfoglalva, és befejezték a kleban-biki víztározó déli részén körbezárt ellenség megsemmisítését. A "különleges hadművelet" övezetében csaknem tízezer ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített haditechnikai eszközök között sorolt fel több lőszer- és hadianyagraktárt, két amerikai HIMRAS és egy MRLS sorozatvetőt, 11 harckocsit - köztük egy német Leopard tankot - és 92 egyéb páncélozott harcjárművet, 18 irányított légibombát, HIMARS sorozatvetők 30 rakétáját, egy Neptun nagy hatótávolágú, irányított rakétát, továbbá 1719 repülőgép típusú drónt.
A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek pénteken ukrán tüzérségi és dróntámadást.
(MTI)