Háború :: 2025. október 11. 19:34 ::

Az orosz védelmi minisztérium szerint brit katonatisztek is életüket vesztették egy Harkov megyei csapásban

Katonai célokat szolgáló közlekedési és üzemanyag-energetikai objektumokra, fegyver- és haditechnikaraktárakra, valamint 148 helyszínen az ukrán fegyveres erők és külföldi zsoldosok ideiglenes állomáshelyeire mért csapást az orosz hadsereg - közölte szombaton a moszkvai védelmi minisztérium.

Szergej Lebegyev, a "mikolajivi föld alatti mozgalom koordinátora" a RIA Novosztyi orosz hírügynökséget úgy tájékoztatta, hogy brit és ukrán katonatisztek vesztették életüket és sebesültek meg, amikor éjjel a Harkov megyei Csuhujivben csapás érte az olajfinomítót. Lebegyev szerint a brit katonákat helikopterrel szállították el Harkovba, az ukránok között pedig vezérkari tisztek is voltak.

A súlyosan megsebesült külföldi katonák számát 58 főben nevezte meg. Azt állította, hogy az üzemanyagtartályokat szerdától titokban elkezdték feltölteni az ukrán fegyveres erők, áttörési kísérletre készülve Harkov körül haditechnikát és személyi állományt vontak össze.

Szergej Lipovoj orosz vezérőrnagy az Agumenti i Fakti hírportálon megjelent szombaton nyilatkozatában úgy vélekedett, hogy a péntekre virradóra végrehatott orosz tömeges csapás hatással lesz egyebek között Volodimir Zelenszkij föld alatti bunkerének áramellátására.

"Összességében ezek a csapások nemcsak Zelenszkij bunkerének energiaellátását fogják befolyásolni, hanem a döntéshozatali pontok működését is" - mondta Lipovoj.

A támadást az orosz védelmi minisztérium az orosz polgári infrastruktúra ellen végrehajtott ukrán "terrortámadásokra" adott válasznak nevezte.

A szombati hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, és a "különleges hadművelet" övezetében csaknem másfélezer ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. Az orosz védelmi tárca a megsemmisített haditechnikai eszközök között sorolt fel egy harckocsit és 13 egyéb páncélozott harcjárművet, továbbá 95 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek szombaton ukrán tüzérségi és dróntámadást. A kurszki régióban lévő Birjukovka községben egy teherautósofőr életét vesztette, miután egy pilóta nélküli repülőszerkezet csapást mért a járművére, a Rilszki járásban pedig egy házaspár sérüléseket szenvedett a személyautókat ért hasonló csapás miatt. Megsebesült egy nyugdíjas férfi a volgográdi régióban is.

Fennakadások voltak Kazany, Szamara, Uljanovszk és Nyizsnyekamszk polgári repülőterének működésében.

(MTI nyomán)