Háború :: 2025. október 20. 15:28 ::

A fehérorosz állambiztonsági szolgálat próbál kapcsolatokat kiépíteni Ukrajnával

A fehérorosz állambiztonsági szolgálat (KGB) igyekszik kapcsolatokat kiépíteni Ukrajnával, hogy hozzájáruljon a több mint három és fél éve tartó háború lezárásához - közölte Ivan Tertel, a KGB vezetője, akit a BelTA fehérorosz állami hírügynökség idézett hétfőn.

Ivan Tertel vasárnap beszélt arról, hogy a jelenlegi helyzetben elengedhetetlenül fontos egyeztetéseket tartani ukrán tisztségviselőkkel annak érdekében, hogy konszenzusra tudjanak jutni.

"Ez a munka is folyamatban van. Persze nagyon sok függ az ukrán féltől. A (fehérorosz) elnök mindent megtesz a térség helyzetének stabilizálásáért" - mondta Tertel. Megjegyezte: meggyőződése, hogy csak diszkrét megbeszélésekkel és kompromisszumkereséssel lehet feloldani a feszült helyzetet.

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök a helyi sajtó jelentése szerint szeptemberben arról beszélt, hogy szeretne találkozni Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnökkel, hogy elősegítse a konfliktus rendezését.

Fehéroroszország Oroszország szoros szövetségese, és az ukrajnai háború kezdeti fázisában az orosz erők fehérorosz területről is intéztek támadásokat Ukrajna ellen. A háború első napjaiban Kijev és Moszkva a fehéroroszországi Gomelben folytatott sikertelen tárgyalásokat, és a háborúban álló felek között nyélbe ütött fogolycserék végrehajtása is az ukrán-fehérorosz határon történt.

(MTI nyomán)