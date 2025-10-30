Háború :: 2025. október 30. 08:36 ::

Százhetven ukrán drón megsemmisítéséről tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

Százhetven repülőgép típusú ukrán drónt semmisített meg Oroszország 15 régiójának légterében az orosz hadsereg - közölte csütörtök reggel az orosz védelmi minisztérium.

A tárca szerint a legtöbb pilóta nélküli repülőszerkezetet, 48-at a brjanszki, 21-et a voronyezsi, 16-ot a Nyizsnyij Novgorod-i régió légterében fogtak el vagy lőttek le. A moszkvai régió felett kilenc drónt semlegesítettek, közülük hat tartott az orosz főváros felé.

Izsevszk, Volgográd, Vlagyikavkaz, Groznij, Magasz , valamint Vnukovo és Domogyedodovo (Moszkva) repülőterén átmeneti korlátozásokat vezettek be.

(MTI)