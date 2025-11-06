Háború :: 2025. november 6. 18:58 ::

Az orosz hírszerzés szerint óriási hamis zászlós műveletre készülnek a britek Ukrajnában

Négy ukrán ellentámadást és két kitörési kísérletet vertek vissza orosz erők az elmúlt nap folyamán a Harkov megyei Kupjanszknál, a donyecki régióban lévő Pokrovsznál (orosz nevén: Krasznoarmejszk) pedig 13 ellentámadási és három kitörési próbálkozást hárítottak el - közölte csütörtökön a moszkvai katonai tárca.

Valerij Geraszimov vezérkari főnök október 26-án arról tett jelentést Vlagyimir Putyin elnöknek, hogy ezeket a településeket az orosz hadsereg bekerítette.

A csütörtöki hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, a "különleges hadművelet" övezetében mintegy 1250 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A beszámoló a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolt fel az ukrán hadiipart ellátó energetikai és közlekedési infrastrukturális létesítményeket, valamint egy drónok tárolásának és indításának helyszíneit, anyagi-műszaki és lőszerraktárakat, négy harckocsit és egyéb kilenc páncélozott harcjárművet, két irányított légibombát, továbbá 261 repülőgép típusú drónt.

Az orosz statisztika szerint az ukrán hadsereg a háború kezdete óta 46 ezer katonai járművet veszített.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek csütörtökön ukrán tüzérségi és dróntámadást. A belgorodi régióban lévő Mihajlovkában életét vesztette egy nő, akinek a házát találat érte.

Az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) sajtóirodája csütörtökön kiadott közleményében azzal vádolt meg európai NATO-tagokat, hogy Kijevet rá akarják venni: sürgősen változtasson az ukrajnai konfliktusról kialakult kép nyugatiak számára kedvezőtlen alakulásán. Ennek leghatékonyabb módját az SZVR szerint egy olyan merényletben látják, amelynek áldozatai ukránok és uniós tagállamok állampolgárai lennének, hasonlóan a malajziai MH17-es repülőjárat 2014-ben történt tragédiájához.

Az orosz kémszolgálat tudni véli, hogy ilyen merénylet célpontja lehet a zaporizzsjai atomerőmű, amelyben megolvasztanák a reaktorok aktív zónáját. Az SZVR közölte: a brit Chatham House (a londoni Királyi Külügyi Intézet) számítógépes modellezéssel kimutatta, hogy a radioaktív szennyeződés a Kijev ellenőrzése alatt álló ukrán területek és az Ukrajna nyugati határaihoz közel fekvő EU-tagországok polgárait érintené. Az orosz hírszerzés azt állította, hogy a Chatham House elő akar készíteni egy olyan érvelést a média számára, amelynek hatására a nyugati közvélemény egyértelműen Kijev oldalára állna, és Moszkvát okolná a katasztrófáért.

(MTI)