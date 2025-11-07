Háború :: 2025. november 7. 13:22 ::

Ukrán energiaügyi minisztérium: három régióban is orosz támadás érte az infrastruktúrát

Három ukrán régióban érte orosz támadás az energetikai infrastruktúrát péntekre virradóan - számolt be az ország energiaügyi minisztériuma.

A tárca azt írta a Telegram üzenetküldő alkalmazáson, hogy Dnyipropetrovszk, Odessza és Harkiv megyékben, valamint Zaporizzsja megye Kijev által ellenőrzött területén található energetikai objektumok sérültek meg.

A nap folyamán az ország legtöbb régiójában ismét áramszünetek voltak, miközben az ipari létesítményekben korlátozni kellett a termelést.

Az áramfogyasztás korlátozását október közepe óta vezették be Ukrajnában, az utóbbi időben pedig napi szintre emelték.

November 7-re virradóra több ukrán régióban légiriadó volt érvényben.

A helyi média robbanásokról számolt be. A kelet-ukrajnai Harkiv megyében a vasúti infrastruktúrában is károk keletkeztek. Oleh Szinyehubov, a régió kormányzója azt mondta, hogy "Izjum körzetben, Barvenkovo településnél megrongálódott (...) a vasúti infrastruktúra; akárcsak a Lozovszkij járásban lévő Novoje településénél".

(MTI)