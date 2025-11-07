Háború :: 2025. november 7. 14:45 ::

Orosz hadügy: hatból öt fronton továbbra is halad előre a "különleges katonai művelet"

Elfoglalta az orosz hadsereg Uszpenivka települést Zaporizzsja megyében az elmúlt nap folyamán az ukrajnai háborúban - közölte pénteken a moszkvai katonai tárca.

A minisztérium péntek délután arról adott ki tájékoztatást, hogy az orosz erők a donyecki régióbeli Varvarivka községben, Kramatorszk-Druzskivka irányában Iszkander-M operatív-taktikai rakétakomplexummal mértek csapást az ukrán 411. önálló drónezred személyi állományára, fegyverzetére és technikájára.

A november 1-7. közötti időszakra vonatkozó orosz beszámoló szerint az ukrán hadsereg hat alkalommal tett kísérletet az orosz vezérkari főnök által körülzártnak nyilvánított Harkiv megyei Kupjanszk felmentésére, az ott lévő erők pedig háromszor próbálták meg visszaszerezni az Oszkil folyó átkelőhelye feletti ellenőrzést, és végrehajtani a kitörést. Ott a moszkvai összesítés értelmében az ukrán fél az említett időszakban több mint 345 embert és 94 haditechnikai eszközt - köztük kilenc páncélozott harcjárművet - veszített.

A donyecki Pokrovszk (oroszul: Krasznoarmejszk) térségében Moszkva szerint az ukrán hadsereg egy hét alatt 45-ször próbálkozott a külső felmentéssel, és 32 alkalommal próbálta meg belülről áttörni a körülzárást. Az orosz védelmi minisztérium azt állította, hogy ott az ukrán hadsereg több mint 1460 katonát és 14 páncélozott harcjárművet veszített.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az az elmúlt hét alatt a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, a "különleges hadművelet" övezetében csaknem 8500 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai tárca a héten megsemmisített haditechnikai eszközök között sorolt fel 117 harckocsit és egyéb páncélozott harcjárművet, 17 irányított légibombát, amerikai HIMARS sorozatvetők 13 rakétáját, továbbá 1497 repülőgép típusú drónt és hét legénység nélküli motorcsónakot.

A minisztérium szerint az orosz fél az elmúlt hét napban hét csoportos csapást mért ukrán hadiipari vállalatokra, valamint az őket ellátó energetikai infrastruktúra objektumaira, a katonai célokra használt közlekedési infrastruktúrára, katonai repülőterekre, egy haditechnikai javítóbázisra, pilóta nélküli repülőgépek összeszerelésének, tárolásának és indításának helyszíneire, valamint ukrán fegyveres alakulatok és külföldi "zsoldosok" ideiglenes állomáshelyeire.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek pénteken ukrán tüzérségi és dróntámadást. A belgorodi régióban lévő Mihajlovka községben egy civil életét vesztette.

