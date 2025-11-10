Háború, Videók :: 2025. november 10. 12:32 ::

Az oroszok folytatják az ukrán energetikai létesítmények támadását, Zelenszkij interjúja közben is elment az áram

Az orosz hadsereg hét különböző típusú rakétával és 67 csapásmérő, valamint álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat hétfőre virradóra, többen megsebesültek, és károk keletkeztek számos energetikai, valamint infrastrukturális létesítményben - közölték katonai és helyhatósági források jelentései alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok.

A légierő parancsnokságának hétfői Telegram-jelentése szerint a légvédelem 57 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével az eredeti pályájukról eltérített. A közlemény szerint 9 helyszínen 15 drón célba talált. A hivatalos jelentés szerint "a rakétákkal kapcsolatos adatok pontosítása folyamatban van, ugyanakkor a rakéták lezuhanásáról vagy becsapódásáról nincs információ".

Két ember megsebesült, legkevesebb tíz családi ház és gazdasági épület megrongálódott a Harkiv megyei Prikolote települést ért éjszakai légicsapásban - közölte az Interfax-Ukrajina hírügynökség a megyei ügyészség sajtószolgálatára hivatkozva. Háborús bűncselekmények elkövetése miatt előzetes nyomozás indult.

Két ember megsebesült, és jelentős károk keletkeztek a polgári infrastruktúrában az északkelet-ukrajnai Szumi térségét ért támadás következtében - jelentette Telegram-csatornáján a Nemzeti Rendőrség. Megrongálódott három többszintes lakóház, hét családi ház, és elektromos távvezetékekben, raktárakban, garázsokban, gépjárművekben, keletkeztek károk.

Az ellenséges csapások újabb sorozata több régióban újabb károkat okozott az energetikai létesítményekben - jelentette hétfőn az ukrán energiaügyi minisztérium a Telegram-csatornáján. Hétfőn Ukrajna legtöbb régiójában az ipari fogyasztók és a vállalkozások számára áramkorlátozási ütemterveket vezetnek be, de a lakossági fogyasztókat is érintheti majd az áramszünet.

Az Ukrenerho nemzeti energetikai Zrt. közleményt adott ki amelyben arra kéri a fogyasztókat, hogy tekintettel az időjárási körülményekre és az orosz támadások következményeire, korlátozzák a nagy teljesítményű elektromos készülékek használatát, és az energiaigényes folyamatokat tolják ki az éjszakai időszakra, amikor a kisebb a villamosenergia-rendszer terhelése.

Ukrajna második legnagyobb városában, Harkovban áramellátási problémák miatt a hét végén nem közlekedett a metró, az állomások óvóhelyként üzemeltek. Hétfőn délelőtt a közel 40 km hosszú hálózat mindhárom vonalán elindultak a szerelvények - közölték ukrán hírforrások a városi tanács Telegram-bejegyzése nyomán. Ugyanakkor figyelmeztették az utazóközönséget, hogy amennyiben a feszültség a megengedett szint alá csökken, újra felfüggesztik a közlekedést.

Elment az áram interjú közben az elnöki palotában

Néhány másodperccel azután, hogy Volodimir Zelenszkij leült a Guardian újságírójával beszélgetni, elsötétült a kijevi Mariinszkij-palota terme.

Az elmúlt hetekben Oroszország ismételten az ukrán országos energiahálózatot vette célba, emiatt gyakoriak az áramszünetek. Az állami energiaszolgáltató, a Centrenergo szerint a hétvégi újabb támadások nyomán az ország áramtermelő kapacitása nullára csökkent, az orosz drónok két nyugat-ukrajnai atomerőművet is eltaláltak.

Néhány pillanattal később az elnöki palota tartalék generátora életre kelt, és a fények újra kigyulladtak. „Ezek a mi életkörülményeink” – mondta Zelenszkij. „Ez normális. Kijevben ugyanúgy ingadozik az áramellátás, mint mindenhol máshol.”

(MTI - 24 nyomán)