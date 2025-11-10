Az orosz hadsereg hét különböző típusú rakétával és 67 csapásmérő, valamint álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat hétfőre virradóra, többen megsebesültek, és károk keletkeztek számos energetikai, valamint infrastrukturális létesítményben - közölték katonai és helyhatósági források jelentései alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok.
A légierő parancsnokságának hétfői Telegram-jelentése szerint a légvédelem 57 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével az eredeti pályájukról eltérített. A közlemény szerint 9 helyszínen 15 drón célba talált. A hivatalos jelentés szerint "a rakétákkal kapcsolatos adatok pontosítása folyamatban van, ugyanakkor a rakéták lezuhanásáról vagy becsapódásáról nincs információ".
Két ember megsebesült, legkevesebb tíz családi ház és gazdasági épület megrongálódott a Harkiv megyei Prikolote települést ért éjszakai légicsapásban - közölte az Interfax-Ukrajina hírügynökség a megyei ügyészség sajtószolgálatára hivatkozva. Háborús bűncselekmények elkövetése miatt előzetes nyomozás indult.
Két ember megsebesült, és jelentős károk keletkeztek a polgári infrastruktúrában az északkelet-ukrajnai Szumi térségét ért támadás következtében - jelentette Telegram-csatornáján a Nemzeti Rendőrség. Megrongálódott három többszintes lakóház, hét családi ház, és elektromos távvezetékekben, raktárakban, garázsokban, gépjárművekben, keletkeztek károk.
Az ellenséges csapások újabb sorozata több régióban újabb károkat okozott az energetikai létesítményekben - jelentette hétfőn az ukrán energiaügyi minisztérium a Telegram-csatornáján. Hétfőn Ukrajna legtöbb régiójában az ipari fogyasztók és a vállalkozások számára áramkorlátozási ütemterveket vezetnek be, de a lakossági fogyasztókat is érintheti majd az áramszünet.
Az Ukrenerho nemzeti energetikai Zrt. közleményt adott ki amelyben arra kéri a fogyasztókat, hogy tekintettel az időjárási körülményekre és az orosz támadások következményeire, korlátozzák a nagy teljesítményű elektromos készülékek használatát, és az energiaigényes folyamatokat tolják ki az éjszakai időszakra, amikor a kisebb a villamosenergia-rendszer terhelése.
Ukrajna második legnagyobb városában, Harkovban áramellátási problémák miatt a hét végén nem közlekedett a metró, az állomások óvóhelyként üzemeltek. Hétfőn délelőtt a közel 40 km hosszú hálózat mindhárom vonalán elindultak a szerelvények - közölték ukrán hírforrások a városi tanács Telegram-bejegyzése nyomán. Ugyanakkor figyelmeztették az utazóközönséget, hogy amennyiben a feszültség a megengedett szint alá csökken, újra felfüggesztik a közlekedést.
Elment az áram interjú közben az elnöki palotában
Néhány másodperccel azután, hogy Volodimir Zelenszkij leült a Guardian újságírójával beszélgetni, elsötétült a kijevi Mariinszkij-palota terme.
Az elmúlt hetekben Oroszország ismételten az ukrán országos energiahálózatot vette célba, emiatt gyakoriak az áramszünetek. Az állami energiaszolgáltató, a Centrenergo szerint a hétvégi újabb támadások nyomán az ország áramtermelő kapacitása nullára csökkent, az orosz drónok két nyugat-ukrajnai atomerőművet is eltaláltak.
Néhány pillanattal később az elnöki palota tartalék generátora életre kelt, és a fények újra kigyulladtak. „Ezek a mi életkörülményeink” – mondta Zelenszkij. „Ez normális. Kijevben ugyanúgy ingadozik az áramellátás, mint mindenhol máshol.”
(MTI - 24 nyomán)