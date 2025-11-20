Háború :: 2025. november 20. 14:51 ::

A zaporizzsjai Veszele elfoglalásáról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

Elfoglalta az orosz hadsereg a Zaporizzsja megyei Veszele települést az ukrajnai háborúban az elmúlt nap folyamán - közölte csütörtökön a moszkvai védelmi minisztérium.

Moszkva szerint a donyecki régióbeli Pokrovszk város felmentése érdekében az ukrán hadsereg hat támadással próbálkozott, és ebben a körzetben mintegy 180 katonát, valamint egyebek mellett kilenc páncélozott harcjárművet veszített. A tárca által kiadott tájékoztatás szerint az ukrán fél a Harkiv megyei Blahodativkánál és Kutykivkánál két sikertelen ellentámadással próbálkozott Kupjanszk megsegítésére, és a város térségében mintegy félszáz katonát, valamint egyebek mellett négy páncélozott harcjárművet veszített.

Pokrovszkot és Kupjanszkot az orosz vezérkari főnök október 26-án bekerítettnek nyilvánította. Igor Kimakovszkij, a "Donyecki Népköztársaság" vezetőjének tanácsadója a TASZSZ orosz hírügynökségnek csütörtökön azt mondta, hogy a Pokrovszktól (orosz nevén: Kraszoarmejszk) keletre fekvő, ugyancsak ostromlott Mirnohrad (Dimitrov) pincéiben legkevesebb kétezer civil kereshetett menedéket.

A csütörtöki hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, és a "különleges hadművelet" övezetében mintegy 1370 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel az ukrán hadsereget ellátó energetikai létesítményeket, drónalakulatok állomáshelyeit, lőszer- és anyagi-műszaki raktárakat, két amerikai HIMARS sorozatvetőt, három harckocsit és 22 egyéb páncélozott harcjárművet, négy brit Storm Shadow manőverező repülőgépet, továbbá 119 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek csütörtökön ukrán tüzérségi és dróntámadást. A kurszki régió három járásában 16 ezren maradtak áram nélkül.

Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő egy, a német nemzetiszocialista csúcsvezetők ellen tartott nürnbergi per kezdetének 80. évfordulója alkalmából rendezett csütörtöki moszkvai tanácskozáson azt hangoztatta, hogy a "neonácik" bírósági felelősségre vonása a "különleges hadművelet" befejezése után kezdődik majd meg. Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztériumnak a "kijevi rezsim háborús bűnei" ügyében illetékes nagykövete ugyanott azt kifogásolta, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsában egyes országok eltitkolják az igazságot az ukrán fél által a békés polgárok ellen elkövetett bűncselekményekről, megpróbálva blokkolni ezek kivizsgálását

Alekszej Basztrikin, az orosz Nyomozó Bizottság elnöke csütörtökön közölte, hogy 2014 óta "a kijevi rezsim" több mint 7 ezer civilt ölt meg, köztük 234 gyermeket. A sebesültek számát mintegy 20 600-ban nevezte meg, akik közül 1132 kiskorú.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy őrizetbe vette a "Donyecki Népköztársaság" egyik lakosát, aki ukrán megbízásból ajándékként átadandó mérgezett angol sörrel kísérelte meg megölni az orosz védelmi minisztériumi egy magas rangú tisztjét. A vádlott vallomása szerint az ukrán katonai hírszerzés ötezer dollárt ígért neki a gyilkosságért. A férfit drónok segítségével robbanószerrel is ellátták Ukrajnából. Bűntársát a palackok átadásakor fogták el.

Az altaji Bijszk városban hazaárulás címén 16 évi szabadságvesztésre ítéltek egy orosz állampolgárságú nőt az ukrán hadsereg finanszírozása miatt. A 41 éves elítélt több mint 360 ezer rubelt (mintegy másfél millió forintot) utalt át egy ukrán katonák által használt bankszámlára.

(MTI nyomán)