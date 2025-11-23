Háború, Külföld :: 2025. november 23. 23:42 ::

Két dnyipropetrovszki és egy donyecki település elfoglalásáról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

Elfoglalta a Dnyipropetrovszk megyei Tihe és Otradne, valamint a donyecki régióbeli Petrivszke települést az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán - közölte vasárnap a moszkvai védelmi minisztérium.

Kommentárjában a tárca azt írta, hogy az orosz erők kiterjesztik az ellenőrzésük alatt álló zónát Dnyipropetrovszk megyében.

Moszkva szerint a donyecki Pokrovszk (orosz nevén: Krasznoarmejszk) város megsegítése érdekében az ukrán hadsereg hét támadással próbálkozott Hrisine felől, és ebben a körzetben mintegy 210 katonát, valamint egyebek mellett tíz páncélozott harcjárművet vesztett.

A vasárnapi hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, több mint 1300 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel az ukrán hadsereget ellátó energetikai és közlekedési létesítményeket, valamint drón-, lőszer- és műszaki raktárakat, egy Sz-300-as légvédelmi rendszert, két harckocsit és tíz egyéb páncélozott harcjárművet, egy irányított légibombát, egy HIMARS-rakétát, továbbá 140 repülőgéptípusú drónt.

Gyenyisz Pusilin, a "Donyecki Népköztársaság" vezetője a RIA Novosztyi hírügynökségnek azt mondta, hogy az orosz erők kiterjesztették az ellenőrzésük alatt álló övezetet Kosztantyinivka város keleti és délkeleti részén. Beszámolója szerint harcok folynak Ivanopillja és a Kleban-Bik-i víztározó északi részén. Pusilin szerint az ukrán erők megpróbálnak védelmi vonalat kiépíteni Szlovjanszk város közelében, miközben igyekeznek visszatartani az orosz előrenyomulást a Jampilnál.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást. Az orosz védelmi minisztérium a RIA Novosztyi szerint a háború kezdete óta első alkalommal számolt be Arhangelszk megye ellen pilóta nélküli repülő szerkezetekkel megkísérelt csapásról. A tárca szerint a régióban két drónt lőtt le a légvédelem.

A moszkvai régióban lévő saturai hőerőműben tűz keletkezett. A rendkívüli helyzetek minisztériuma szerint négy transzformátor gyulladt ki. Andrej Vorobjov kormányzó szerint folyik a létesítmény helyreállítása, Satura város áramellátása nem szakadt meg, mert sikerült tartalék vonalakra átállni. A fűtésellátás fenntartása érdekében a helyzet stabilizálódásáig mobil moduláris kazánházakat küldtek a körzetbe.

A rjazanyi régióban egy meg nem nevezett üzemben ütött ki tűz.

(MTI)