2025. november 24. 14:25

Pusilin: az ukrán katonák a sebesülteket és a haditechnikát hátrahagyva vonulnak vissza Kosztantyinivka központjából

Elfoglalta a Zaporizzsja megyei Zatissje települést az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán az ukrajnai háborúban - közölte hétfőn a moszkvai védelmi minisztérium.

Moszkva szerint a donyecki Pokrovszk (orosz nevén: Krasznoarmejszk) város megsegítése érdekében az ukrán hadsereg nyolc támadással próbálkozott Hrisine felől, és ebben a körzetben mintegy 250 katonát, valamint egyebek mellett két páncélozott harcjárművet vesztett el. Az orosz fegyveres erők a Sahtarszkij után teljesen elfoglalták pokrovszki Hirnik lakótelepet is, és folytatják Rivne település "megtisztítását".

A hétfői hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, több mintegy 1340 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel az ukrán hadsereget ellátó energetikai, közlekedési és kikötői létesítményeket, valamint lőszer- és anyagi-műszaki raktárakat, 19 páncélozott harcjárművet, egy amerikai önjáró és egy vontatott 155 milliméteres tarackot, egy román APR-40-es sorozatvetőt, továbbá 345 repülőgép típusú drónt.

Gyenyisz Pusilin, a "Donyecki Népköztársaság" vezetője a Rosszija 24 hírtelevíziónak azt mondta, hogy Pokrovszk túlnyomórészt orosz ellenőrzés alatt áll, a körölzárt ukrán erők pedig súlyos veszteségeket szenvednek. Pusilin szerint az ukrán katonák a sebesülteket és a haditechnikát hátrahagyva vonulnak vissza Kosztantyinivka város központjából.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek hétfőn ukrán tüzérségi és dróntámadást. A belgorod megyei Sebekinói járásban repeszsérüléseket szenvedett egy nő, akinek a gépkocsijára egy pilóta nélküli repülő szerkezet mért csapást.

(MTI)