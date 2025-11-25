Háború :: 2025. november 25. 17:23 ::

A NATO-t "100 másodperc alatt legyőző" fegyver használatának megfontolását javasolja egy orosz biztonságpolitikai elemző

Az európai hatalmak proxiháborút folytatnak Oroszország ellen, 2029-2030 körül pedig nyílt háborúra készülnek, ezért Moszkva olyan fegyvereket is bevethetne a kontinens nyugati államai ellen, amelyek képesek pillanatok alatt súlyos károkat okozni a NATO államaiban – írja az MK.ru. Jurij Baranycsik orosz biztonságpolitikai elemző meg is nevezett egy konkrét fegyvert, mellyel szerinte Oroszország gyorsan le tudná győzni a NATO-t.



A Baranycsik által javasolt fegyver az MK.ru cikke szerint „100 másodperc alatt” legyőzné a NATO-t, az orosz elemző ennek konkrét képességeiről beszélt. Egy olyan fegyverről van szó, mellyel a Szovjetunió már 1962-ben kísérletezett.

Elmondta: egy elektromágneses impulzusfegyver használata Európa ellen szerinte lényegében „lenyomná a NATO gyilkos kapcsolóját”, egy ilyen eszköz nagyon súlyos károkat tudna okozni Európa modern technológiai eszközeiben.

– Ha felrobbanna egy 1000 kilométer hatósugarú EMP-fegyver Belgium vagy Dánia fölött, az elektromos alkatrészek a modern fegyverekben, felderítőműholdakban, civil eszközökben mind elromlanának. A repülőgépek lezuhannának, az atomreaktorok áramellátása megbénulna. Nem lenne robbanás vagy radioaktív sugárzás, globális, emberek által okozott katasztrófa történne – mondta.

Hozzátette: lenne „járulékos veszteség” egy ilyen fegyver használatánál, de úgy gondolja, „humánusabb” lenne az eszköz, mint egy emberiséget teljesen megsemmisítő globális nukleáris háború.

(Portfólió nyomán)