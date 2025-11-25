Háború :: 2025. november 25. 22:24 ::

Trump szerint közel a megállapodás, képviselőket küldött Moszkvába és Kijevbe

Az orosz-ukrán békemegállapodás mielőbbi véglegesítésének reményében Donald Trump képviselőket küldött Moszkvába és Kijevbe – az amerikai elnök ezt közösségi oldalán jelentette be kedden.

Az elnök Truth Social oldalán megjelent bejegyzése szerint Steve Witkoff különleges elnöki megbízott Moszkvába utazik, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel egyeztessen személyesen, míg Dan Driscoll hadseregért felelős miniszter Kijevben tárgyal az ukrán féllel.

"Az eredeti 28-pontos, az Egyesült Államok által összeállított béketerv finomhangolása megtörtént, mindkét fél részéről további kiegészítésekkel, és már csupán néhány pontról van nézeteltérés" – fogalmazott az elnök washingtoni idő szerint a délutáni órákban kiadott újabb közleményében.

Hozzátette, hogy a moszkvai és kijevi tárgyalásokon elért minden előrehaladásról közvetlenül fogják őt és kabinetjének tagjait tájékoztatni megbízottai.

Donald Trump egyben közölte, hogy várakozással tekint az elé, hogy létrejöjjön a találkozó közte, Volodomir Zelenszkij ukrajnai és Vlagyimir Putyin orosz elnök között, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egy ilyen tárgyalásra csak akkor kerülhet sor, ha a háború lezárásáról szóló egyezség végleges, illetve csaknem végleges.

Korábban írtuk: Trump: közel került a megállapodás az ukrajnai háborúról

Donald Trump szerint közel került a megállapodás az ukrajnai háborúról - az amerikai elnök erről egy fehér házi eseményen beszélt kedden.



Fotó: Julia Demaree Nikhinson/AP

"Azt hiszem, nagyon közel jutunk egy megállapodáshoz" - fogalmazott Trump a Hálaadás ünnepe alkalmából tartott hagyományos fehér házi ünnepségen. Megismételte, hogy korábban könnyebbnek gondolta az orosz-ukrán konfliktus rendezését, majd ismét meggyőződését fejezte ki, hogy előrelépés van folyamatban.





Earlier, a U.S. official told CBS News that Ukraine's government had "agreed to a peace deal" brokered by the Trump… President Trump says "we're getting very close to a deal" to end the war between Ukraine and Russia. "I think we're making progress," he said Tuesday afternoon.Earlier, a U.S. official told CBS News that Ukraine's government had "agreed to a peace deal" brokered by the Trump… pic.twitter.com/MQluFRzwbb November 25, 2025

Karoline Leavitt elnöki szóvivő szintén kedden hivatalos közösségi oldalán azt írta, hogy az elmúlt hét komoly előrehaladást hozott egy békeegyezmény felé azáltal, hogy sikerült tárgyalóasztalhoz ültetni mind az ukrán, mind az orosz felet. "Van néhány érzékeny, de nem leküzdhetetlen részlet, amire megoldást kell találni, és ez további tárgyalásokat igényel Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok között" - fogalmazott a sajtótitkár.

A békefolyamat részeként Dan Driscoll, a Pentagonnak a szárazföldi hadsereg ügyeiben illetékes vezetője kedden az Egyesült Arab Emírségek fővárosában, Abu Dzabiban tárgyalt több órán keresztül orosz tisztségviselőkkel - közölte az amerikai adminisztráció, de további részletek a megbeszélésről nem derültek ki. Jeffrey Tolbert, a hadsereg szóvivője annyit mondott kedden, hogy a megbeszélések jól haladtak, ezek tartalmát Driscoll szorosan összehangolta a Fehér Házzal.

Dan Driscoll vasárnap Genfben részt vett az amerikai-ukrán egyeztetésen, amelyen az amerikai küldöttséget vezető Marco Rubio külügyminiszter szerint komoly előrehaladást értek el.

Donald Trump múlt csütörtökön az amerikai Hálaadás ünnepéig, azaz e hét csütörtökéig adott határidőt az ukrán félnek a több pontból álló amerikai béketerv elfogadására. Marco Rubio külügyminiszter, aki az elmúlt napok egyeztetésein az amerikai delegáció vezetője volt, vasárnap a genfi megbeszélések végén arra utalt, hogy az egyeztetések tovább is tarthatnak, de szem előtt tartják az elnök által szabott határidőt.

(MTI nyomán)