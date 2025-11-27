Háború :: 2025. november 27. 16:39 ::

Ezúttal a donyecki Vaszjukivka elfoglalását jelentették be az oroszok

Elfoglalta a donyecki régióbeli Vaszjukivka települést az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán az ukrajnai háborúban - közölte csütörtökön a moszkvai védelmi minisztérium.

Moszkva szerint a donyecki Pokrovszk (orosz nevén: Krasznoarmejszk) város helyőrségének megsegítése érdekében az ukrán hadsereg nyolc támadással próbálkozott Hrisine felől, és ebben a körzetben összesen mintegy 275 katonát, valamint egyebek mellett egy harckocsit és négy egyéb páncélozott harcjárművet veszített.

A csütörtöki hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, több mint 1350 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel több drónraktárt és drónirányító pontot, egy műholdas kommunikációs központot, valamint az ukrán hadsereget ellátó energiaipari létesítményeket, lőszer-, anyagi-műszaki raktárakat, négy harckocsit és 24 egyéb páncélozott harcjárművet, egy Grad sorozatvetőt, öt irányított légibombát, amerikai HIMARS sorozatvetők nyolc rakétáját, egy Neptun nagy hatótávolságú irányított rakétát, továbbá 263 repülőgéptípusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek csütörtökön ukrán tüzérségi és dróntámadást. Herszon megyében 71 ezer, a "Luhanszki Népköztársaságban" pedig 46 ezer ember maradt áramellátás nélkül.

(MTI)