A jordániai külügyminisztérium csütörtökön bejelentette: felszólította Oroszországot, hogy fejezze be jordániaiak toborzását az orosz hadseregbe. A tárca közölte azt is: vizsgálatot indít az orosz hadseregben szolgáló két állampolgárának halála miatt.
Fuád Madzsali, a tárca szóvivője a közleményben azt írta: Moszkvának véget kell vetnie minden, az orosz hadseregben szolgáló jordániai állampolgár katonai szolgálatának.
Hozzátette, hogy ennek érdekében az ammáni minisztérium is minden lehetséges intézkedést meghoz.
A szóvivő külön óvott "az interneten jordániaiakat toborzóktól".
Az ország érintett állampolgárainak számáról a tárca nem tett közzé adatot.
(MTI)