Háború :: 2025. november 27. 23:48 ::

Jordánia felszólította Oroszországot, hogy fejezzék be az állampolgáraik toborzását

A jordániai külügyminisztérium csütörtökön bejelentette: felszólította Oroszországot, hogy fejezze be jordániaiak toborzását az orosz hadseregbe. A tárca közölte azt is: vizsgálatot indít az orosz hadseregben szolgáló két állampolgárának halála miatt.

Fuád Madzsali, a tárca szóvivője a közleményben azt írta: Moszkvának véget kell vetnie minden, az orosz hadseregben szolgáló jordániai állampolgár katonai szolgálatának.

Hozzátette, hogy ennek érdekében az ammáni minisztérium is minden lehetséges intézkedést meghoz.

A szóvivő külön óvott "az interneten jordániaiakat toborzóktól".

Az ország érintett állampolgárainak számáról a tárca nem tett közzé adatot.

(MTI)