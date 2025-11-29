Háború :: 2025. november 29. 13:39 ::

Ismét orosz olajfinomítót támadtak az ukránok

Az ukrán hadsereg saját közlése szerint péntek éjszaka csapást mért az afipszkiji kőolajfinomítóra, amely Dél-Oroszország egyik legnagyobb ilyen létesítménye.

Helyi lakosok által a közösségi médiában közzétett fotókon és videókon nagy tüzet látni az olajfinomító területén - jelentették hírügynökségek.

A TASZSZ hírügynökség dél után arról számolt be, hogy a tüzet eloltották, a létesítmény területén található néhány műszaki berendezés megrongálódott, de tartályok nem. Személyi sérülés nem történt.

Az afipszkiji olajfinomító rendszeresen célpontja az ukrán támadásoknak, miután alig kétszáz kilométerre van a frontvonaltól. A finomítót szeptember 26-án, előtte pedig augusztusban kétszer is támadás érte.

Az olajipari létesítmény kulcsfontosságú logisztikai központként szolgál az orosz erők dízelolaj- és kerozinellátásában.

Az afipszkiji üzem adja Oroszország olajfinomítási termelésének 2,1 százalékát, évente mintegy 6,25 millió tonna olajat dolgoz fel.

(MTI)