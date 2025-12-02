Háború :: 2025. december 2. 10:34 ::

Félórán át tombolt Zelenszkij kabinetfőnöke, amikor megtudta, hogy vége az aranyéletnek

Félórás, érzelmes beszédet tartott zárt ajtók mögött Andrij Jermak volt ukrajnai kabinetfőnök, melyben markánsan és vehemensen kritizálta Volodimir Zelenszkij elnököt, amiért lemondásra kényszeríti – írták meg ukrán lapok.



Fotó: Julia Kochetova/Bloomberg

A lapértesülések szerint Jermak szabályosan kiborult, amikor megkapta a levelet, melyben Volodimir Zelenszkij diszkréten lemondásra szólította fel. Jermak nagyon érzelmesen reagált, fél órán át beszélt arról, hogy csalódott az elnökben, amiért nem védte meg, és hogy nem gondolta volna, hogy lemondásra kényszeríti.

Állítólag fenyegetőzött, ordibált, és megtorlást is emlegetett.

Azt nem tudni, pontosan mit mondott Zelenszkijre, és azt sem, hogy ki volt jelen Jermakkal, amikor az ominózus eset történt.

Annyi olvasható még az ukrán médiában Jermak lemondása kapcsán, hogy Zelenszkij párttársai egy titkos chatszobát hoztak létre, melyben arról beszélgettek, hogyan fogják kikényszeríteni Jermak lemondását, eltávolítását az elnöki kabinet éléről. Arra is kitérnek a cikkek, hogy a férfi leváltását Ruszlan Sztefancsuk parlamenti házelnök, Denisz Smihal védelmi miniszter, volt miniszterelnök és Oleh Tatarov, Jermak volt helyettese is támogatta.

Andrij Jermak nyilvánosan azt kommunikálta, hogy nem akar bajt okozni Zelenszkijnek, ugyanakkor csalódott, amiért barátai nem védték meg, holott tudták, hogy ártatlan. A kabinetfőnök az Enerhoatom körüli korrupciós ügybe bukott bele, miután a NABU, SAPO házkutatást tartott nála.

(Portfólió nyomán)

