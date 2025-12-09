Háború :: 2025. december 9. 19:46 ::

Meghalt egy brit katona Ukrajnában - de persze "csak megfigyelőként volt jelen"

Baleset következtében életét vesztette a brit fegyveres erők egyik tagja Ukrajnában. A londoni védelmi minisztérium keddi tájékoztatása tragikus balesetnek nevezi a történteket.



w/ https://t.co/ExjtO5Rsjr A British soldier has died in Ukraine after a “tragic accident” while observing a test of new defensive equipment, the UK’s Ministry of Defence said on Tuesday, in the first death of a UK soldier in the war.w/ @charles_clover December 9, 2025

A beszámoló szerint az "áldozat" "megfigyelőként volt jelen", amikor az ukrán hadsereg egy új védelmi eszközt tesztelt, és eközben szenvedett halálos végű sebesülést.

A minisztérium hangsúlyozza, hogy az eset az ukrajnai frontvonaltól távol történt.

A tárca ugyanakkor nem részletezte, hogy milyen hadfelszerelés tesztelése közben történt a baleset, és azt sem, hogy az elhunyt a brit fegyveres erők melyik fegyverneménél szolgált.





📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube A member of the UK's armed forces has died in Ukraine following a "tragic accident", according to the Ministry of Defence.Sky's @HaynesDeborah reports ⬇️Latest 🔗 https://t.co/qsME9oeRIJ 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/wGxsgwRyDf December 9, 2025

A brit kormány már korábban is tett utalásokat arra, hogy Ukrajnában kis számban jelen vannak brit katonák, de azt állították, hogy nem vesznek részt harci cselekményekben.

The first British soldier killed in Ukraine was killed by Ukrainians https://t.co/LRNGygWOPA December 9, 2025

Az ukrajnai háború kezdete óta most először vesztette életét aktív szolgálatot teljesítő brit katona Ukrajna területén.

Az Interflex nevű, brit irányítású nemzetközi program keretében a háború kezdete óta eddig több mint 50 ezer ukrán katona részesült kiképzésben Nagy-Britanniában. Az elmúlt időszakban többször felmerült az az elképzelés, hogy brit katonák Ukrajna területén is nyújthatnának kiképzést az ukrán fegyveres erők tagjainak, de hivatalosan nem hangzott el bejelentés arról, hogy ilyen kiképzési tevékenység zajlik-e ukrán területen.

(MTI nyomán)