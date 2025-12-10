Háború, Gazdaság :: 2025. december 10. 15:47 ::

Ukrán-zsidó gazdasági csoda: csődben az ország, vesztésre állnak a háborúban, mégis mérséklődik az infláció

Ukrajnában 9,3 százalékra mérséklődött a fogyasztói árak éves szintű emelkedésének mértéke novemberben az októberben jegyzett 10,9 százalékot követően az ukrán statisztikai hivatal hivatalos adatai szerint.

Májusban több mint kétéves csúcson, 2023 áprilisa óta a legmagasabb szinten, 15,9 százalékon állt az ukrán éves infláció, azóta azonban fokozatos lassulást mutat a fogyasztói árak emelkedésének üteme.

Az infláció novemberi mérséklődéséhez részben az járult hozzá, hogy az élelmiszerek és alkoholmentes italok ára lassuló ütemben, 12,1 százalékkal emelkedett az októberben jegyzett 15,6 százalékos éves szintű növekedést követően. A cukor árának meredek csökkenése ellensúlyozta a hús és húskészítmények, a napraforgóolaj, valamint a gyümölcs árának erőteljes emelkedését.

Havi szinten a fogyasztói árak 0,4 százalékkal emelkedtek novemberben az előző hónapban jegyzett 0,9 százalékos növekedést követően.

A gyakran volatilis energiaárak és élelmiszerárak nélkül számított éves maginfláció az előző havi 10,1 százalék után 9,3 százalékon állt az év utolsó előtti hónapjában.

A csökkenés ellenére az ukrán infláció továbbra is jóval a jegybank 5 százalékos célszintje fölött áll.

Legutóbbi kamatdöntő ülésén, október 23-án az ukrán központi bank április, június, július és szeptember után ismét változatlanul, 15,5 százalékon hagyta az irányadó rátát azt követően, hogy márciusban és januárban is 100 bázisponttal növelte. A jegybank tavaly decemberben 50 bázispontos emelésről döntött, korábbi három kamatdöntő ülésén pedig nem nyúlt az alapkamathoz.

Októberi közlése szerint az ukrán jegybank azzal számol, hogy 2026 első negyedévében kamatcsökkentésbe foghat, azonban arra figyelmeztetett, hogy ez akár későbbre is tolódhat, ha fokozódnak az inflációs kockázatok, vagy jelentős marad az árnyomás.

Az ukrán jegybank következő kamatdöntése december 11-én esedékes, az elemzői várakozások alapján a kamatot ismét változatlanul hagyják.

(MTI)