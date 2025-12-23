Háború, Zsidóbűnözés :: 2025. december 23. 20:26 ::

Times: Zelenszkij komédiás klikkjének korrupciója döntheti el, meddig hisz még nekik a világ

Volodimir Zelenszkij 2019-ben érkezett meg az ukrán elnöki székbe. Egy olyan országban, ahol a korrupció és a nepotizmus évtizedek óta mérgezte a közéletet. A komikusból lett elnök azt ígérte, hogy szakít a régi reflexekkel, és nem barátok, hanem hozzáértő szakemberek irányítják majd az államot. Néhány évvel később azonban egyre több jel utal arra, hogy az ukrán politikában nem megszűnt, hanem új szereplőkkel folytatódott a hatalom baráti kisajátítása.

A szórakoztatóiparból ismert Kvartal 95 egykori tagjai és üzlettársai mára nemcsak a színpadot, hanem a kormányzati kulisszákat is elfoglalták, olyan pozíciókban, amelyek közvetlen hatással vannak Ukrajna biztonságára, működésére és nemzetközi megítélésére. A kérdés így már nem csupán az, hogy Zelenszkij kikkel veszi körül magát, hanem az, hogy meddig engedhető meg, hogy a lojalitás előnyt élvezzen a szakértelemmel szemben egy háborúban álló ország élén.

Komédiás barátokkal vette magát körbe

Zelenszkij 2019 áprilisában elsöprő győzelmet aratott az ukrán elnökválasztáson, azzal az ígérettel, hogy megváltoztatja az ukrán politika stílusát, és véget vet a nepotizmusnak és a korrupciónak.

Ennek ellenére már az első évben legalább 15 olyan embert nevezett ki kulcsfontosságú kormányzati és állami pozíciókba, akik a Kvartal 95-höz és a szórakoztatóipari múltjához kötődtek: barátokat, egykori kollégákat és rendezőket egyaránt.

A Kvartal 95 egy humoros színházi és televíziós produkciós csapat, amely a 2000-es évek végére országosan ismertté vált Ukrajnában. Zelenszkij és társai könnyed, politikai szatírában gazdag műsorokkal szórakoztatták a közönséget.

A The Times most megjelent elemzésében arról ír , hogy a régi barátokkal való szoros viszonya mára politikai teherré és a kormányzati gyengeség forrásává vált.

A komoly pozíciókba kerültek közé tartoztak olyanok is, mint a titkosszolgálat vezetője, elnöki tanácsadók vagy a Nemzetbiztonsági Tanács tagjai, tehát nemcsak kulturális vagy szimbolikus szerepekben, hanem a nemzetbiztonságot és az állam működését jelentősen befolyásoló pozíciókban is.

Az aranyvécé az ukrajnai korrupció szimbólumává vált

A probléma akkor vált különösen súlyossá, amikor egy nagy korrupciós botrány került napvilágra, amely közvetlenül Zelenszkij egykori üzlettársához és a Kvartal 95 tulajdonosához, Timur Mindicshez kötődik.

Mindicset körülbelül 100 millió dolláros sikkasztással vádolták, és elmenekült az országból. A lakásában találták meg az azóta elhíresült aranyvécét, amely az ukrajnai korrupció szimbólumává vált.

Ez a botrány nemcsak a média és az ellenzék figyelmét kapta meg, hanem Zelenszkij belső körének hitelességét is komolyan aláásta. Az incidens miatt távozott Andrij Jermak, Zelenszkij korábbi fő tanácsadója is, aki régóta szoros szövetségben állt az elnökkel, és szintén a Kvartal 95 környezetéből érkezett.

Jermak a kormányzásban olyan hatalmi szintet képviselt, amelyről sokan úgy vélik, hogy megegyezett az elnökével. Zelenszkij korábbi kormányának egy magas rangú tagja arról beszélt, hogy az elnök és Jermak közösen edzettek, ittak, és rengeteg időt töltöttek együtt. Hozzátette, hogy Zelenskij nagyon bizalmatlan, és csak azokra hagyatkozik, akiket jól ismer, és akiket irányíthat. A Kvartal csoport volt tagjai pedig ilyenek, hallgatnak rá, imádják, és nem árulják el.

Annak ellenére, hogy hivatalosan több mint három hete lemondott kabinetfőnöki posztjáról, pletykák keringenek arról, hogy Jermak továbbra is szolgálja az elnököt.

Elemzők rámutatnak: ez a helyzet úgy fest, mintha az elnök éppen azt a korrupcióellenes ígéretét szegte volna meg, amelyet kampányában hangoztatott. Olyan kritikák is elterjedtek, amelyek szerint Zelenszkij kormánya már-már a korábbi ukrán politikai elitet idézi, ahol a barátok és hűségesek jutnak kulcspozíciókhoz, nem pedig független szakértők vagy átlátható verseny alapján kiválasztott szakemberek.

Ukrajna jelenleg Oroszország elleni háborút vív, amelyben kiemelten fontos, hogy a nemzetközi szövetségesek, az EU, és az USA megbízható, átlátható és korrupciómentes vezetést lássanak. A botrányok és a Zelenszkij körüli baráti kör kinevezései támadhatóvá teszik Ukrajnát, és kérdéseket vetnek fel arról, hogy mennyire képvisel a jelenlegi vezetés valódi reformot, vagy csupán egy újabb változata a régi struktúráknak.

(Index nyomán)