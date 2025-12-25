Háború :: 2025. december 25. 14:40 ::

Egyre csökken Zelenszkij népszerűsége, egy friss felmérés szerint kihívója nyerné meg az elnökválasztást

Ha a közeljövőben tartanának elnökválasztást Ukrajnában, Volodimir Zelenszkij elnök és az Egyesült Királyságba akkreditált ukrán nagykövet, a volt főparancsnok Valerij Zaluzsnij jutna be a második fordulóba – derül ki a SOCIS által készített, december 24-én közzétett felmérésből.

A kutatás akkor látott napvilágot, amikor Zelenszkij utasítását követve az ukrán törvényhozók megkezdték egy olyan jogszabályi csomag előkészítését, amely lehetővé tenné választások megtartását hadiállapot idején – írja a The Kyiv Independent nyomán az Index.

A felmérés szerint Zelenszkij az első fordulóban a szavazatok 22 százalékát szerezné meg, szorosan, de megelőzve Zaluzsnijt, aki 21 százalékon állna. A válaszadók jelentős része, 24,1 százalék, bizonytalannak vallotta magát, ami növekedést jelent az októberben mért 21,1 százalékhoz képest. Egy feltételezett második fordulóban Zaluzsnij fölényes győzelmet aratna: a szavazatok 64 százalékát kapná meg, míg Zelenszkij 36 százalékot érne el.