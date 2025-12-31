Háború :: 2025. december 31. 13:43 ::

Thaiföld szabadon engedett több kambodzsai katonát

Thaiföld szabadon engedett 18 július óta fogva tartott kambodzsai katonát, néhány nappal azután, hogy új fegyverszünetet kötöttek a két ország közötti véres határkonfliktusban - jelentette be szerdán a két kormány.

Neth Pheaktra kambodzsai információs miniszter az AFP francia hírügynökség kérdésére megerősítette, hogy a katonákat valóban szabadon engedték, és visszatértek Kambodzsába.

A thaiföldi külügyminisztérium is megerősítette ezt, közleményében "a jó szándék és bizalomépítés megnyilvánulásának" nevezve a lépést.

A két ország szombaton azonnali tűzszünetet hirdetett a határkonfliktusban, amely az elmúlt hetekben legalább 47 halálos áldozatot követelt, és közel egymillió embert késztetett menekülésre a határ két oldalán.

A felek a közös nyilatkozatban vállalták, hogy befagyasztják katonai pozícióikat, és együttműködnek a határ menti régiók aknamentesítésében és a kiberbűnözés elleni küzdelemben.

(MTI)