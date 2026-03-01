Háború, Zsidóbűnözés :: 2026. március 1. 08:01 ::

HVIM: Támadás alatt a tradicionális világ utolsó bástyája

A tradicionális világ maradékát támadja a cionista világhatalom: aljas módon, a tárgyalások közepén, a háborús bűnös Izrael és csahos kutyája, az USA közös erővel kezdte bombázni Iránt.

Az 1789 óta egyre inkább teret nyerő antitradicionális erők lépésről lépésre, fokozatosan bontják le a hagyományos világrendet. Vannak még reziduumok, azonban nagyon kevés államról mondhatjuk el, hogy abban markánsan érvényesülnének tradicionális hatások. Nem Irán az egyetlen ilyen, de talán itt a legmarkánsabb ez a vonal, illetve ők harcolnak legerőteljesebben a judeokrata térnyerés ellen, fékezve azt. Természetesen a jelenlegi iráni rendszer sem hibátlan, azonban a platóni állameszmény, a politeia, a „filozófuskirályság” megvalósulása is itt érhető tetten a legkiforrottabb formában. Nem mellékesen olyan erényeket is felmutatnak, mint a keresztény-muszlim együttélés magas foka, illetve a vallásfeletti eszmények támogatása. Mint emlékezetes – megelőzve a Vatikánt! –, ők szólaltak fel elsőként a párizsi olimpián elkövetett blaszfémia ellen, de az is tény, hogy Teheránban van Szűz Máriáról elnevezett metrómegálló. Sokáig lehetne még sorolni azokat a gesztusokat, amiket a keresztény világ felé tettek.

Minden jóérzésű, a szellemi hagyományokat pártoló, a globalista (filoszemita és cionista) törekvéseket elutasító, magát a valódi jobboldaliság talaján állóként tételező ember most egyként aggódik Iránért, és felháborodik azon, hogy „megelőző csapásról” beszélhetnek az agresszorok úgy, hogy a tevékenységük egyértelműen a nemzetközi jogba ütközik. A világ egyre sötétebb, a végidők már kopogtatnak, és az Antikrisztus erői napról napra erősebbek.

Kelt: Székesfehérvár, 2026. február 28.

HVIM vezetőség