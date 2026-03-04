Háború :: 2026. március 4. 07:13 ::

Roszatom: felfüggesztették a busehri atomerőmű új blokkjainak építését

Felfüggesztették az iráni busehri atomerőmű új blokkjainak építését, azonban ez továbbra is a Roszatom egyik legfontosabb projektje marad - jelentette ki Alekszandr Lihacsov, az orosz atomenergetikai állami vállalat vezérigazgatója újságíróknak Moszkvában.

A harci cselekmények miatt nehéz előre jelezni a helyzet alakulását, de az orosz szakemberek folytatni fogják a munkát. A busehri atomerőmű vezetése továbbra is rendes üzemmódban dolgozik a helyszínen - mondta.

"Tisztában vagyunk felelősségünkkel az iráni nép és kormány iránt az atomerőmű második és harmadik blokkjának megvalósításáért, az első blokk működéséért" - fogalmazott Lihacsov.

Arra figyelmeztetett, hogy egy, az objektumot érő csapás regionális léptékű katasztrófát okozhat.

A Kommerszant hírportál szerint a várost, ahol az orosz építésű erőmű található, február 28-án amerikai támadás érte.

Iránból már evakuálták a Roszatom-alkalmazottak gyermekeit és a személyzet 94 nélkülözhető tagját, további kétszáz orosz szakember kivonására készülnek.

Az orosz fél elvesztette a kapcsolatot az iráni atomenergia-ipar vezetésével, így Moszkvában nem tudják, mi történik az iráni nukleáris létesítményekkel - mondta a vezérigazgató.

Emlékeztetett rá, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) fényképeket tett közzé több iráni nukleáris létesítményről, amelyeket támadás ért.

Aggodalmát fejezte ki az Irán nukleáris infrastruktúrája elleni támadások miatt, hangsúlyozva, hogy ez túllép az összes elven és nemzetközi megállapodáson a nukleáris biztonságról. Az atomenergetikai létesítmények biztonságának és sérthetetlenségének abszolút prioritásnak kell lennie - mondta.

(MTI)