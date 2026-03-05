Háború :: 2026. március 5. 15:25 ::

Olaszország légvédelmi támogatást nyújt a Perzsa-öböl országainak

Olaszország légvédelmi támogatást nyújt a Perzsa-öböl országainak, amelyeket rakétatámadások érnek Irán részéről az utóbbi elleni izraeli-amerikai háborúban - jelentette be csütörtökön Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, de hangsúlyozta, hogy Olaszország nem áll hadban, és nem is akar belépni a konfliktusba.

Meloni az RTL 102.5 kereskedelmi rádiónak nyilatkozva aggasztónak nevezte a konfliktust annak esetleges olaszországi következményei miatt.

Kifejtette, hogy az Egyesült Államokhoz, Franciaországhoz, Németországhoz hasonlóan Olaszország is katonai támogatást nyújt a Perzsa-öböl országainak, mivel baráti országokról van szó, jelentős számú olasz közösség él és dolgozik a térségben, több mint kétezer olasz katona szolgál az érintett államokban, valamint Róma számára a térség az áru- és energiaellátás miatt is kulcsfontosságú.

Hozzátette: eddig az Egyesült Államok nem kérte, hogy használhassa az amerikai erők olaszországi támaszpontjait. Emlékeztetett arra, hogy a két ország között 1954-ben kötött és azóta folyamatosan megújított megállapodás értelmében három bázisról van szó. Egyébként összesen nyolc szövetséges támaszpont létezik az ország területén.

Giorgia Meloni szerda este Sergio Mattarella államfővel egyeztetett a közel-keleti helyzetről. A találkozón részt vett Guido Crosetto védelmi miniszter is, aki az utóbbi évtizedek legnehezebb időszakának nevezte a jelenlegi válságot.

Crosetto csütörtökön a római parlament alsóházában bejelentette, hogy Olaszország hadihajót küld Ciprus védelmére, más európai államokhoz csatlakozva.

A tárcavezető hangoztatta, hogy az olasz hadihajó a következő napokban csatlakozik a szigetország védelmében elindított művelethez, amelyben Franciaország, Spanyolország és Lengyelország is részt vesz. Ciprust több iráni dróntámadás érte az Irán elleni amerikai-izraeli hadművelet első napjaiban.

Crosetto bejelentette még, hogy maximálisra emelték Olaszország légvédelmi és rakétaelhárító rendszerének készültségi szintjét a szövetségesekkel és a NATO-val történt egyeztetéseket követően. "A jelenlegi válságnak kiszámíthatatlanok a fejleményei, és Irán felelőtlen reakciójával szemben minden megtörténhet" - hangoztatta a védelmi miniszter.

Úgy vélte, Teherán célja a káoszteremtés, ezért támadja az izraeli-amerikai támadásban részt sem vevő államokat.

Guido Crosetto elmondta, hogy a Perzsa-öböl térségében több mint 2500 olasz katona szolgál. Az utóbbi napokban Bahreinből evakuálták az olasz katonákat, Kuvaitból a kontingens nagy részét az Egyesült Arab Emírségekbe vezényelték át, és szükség esetén készen állnak a Libanonban állomásozó olasz katonák evakuálására is.

Crosetto hangoztatta, hogy abban az esetben, ha az Egyesült Államok az olaszországi támaszpontok felhasználását kéri, a parlament elé bocsátja a kérdést.

Az ellenzéki Demokrata Párt (PD), az Öt Csillag Mozgalom (M5S) és a Zöldek és Baloldal Szövetsége (AVS) közös nyilatkozatban utasította el az olaszországi támaszpontok rendelkezésre bocsátását, valamint a nemzetközi jogot sértő háború támogatását bármilyen eszközzel. Az ellenzéki erők szerint a szicíliai Sigonella támaszpontja, valamint a szintén a dél-olasz szigeten létesített MUOS, az amerikai haditengerészet mobil távközlési műholdrendszere vehetne részt egy esetleges akcióban.

Szintén a parlamentben Antonio Tajani külügyminiszter közölte, hogy a római kormány azonnali segítséget nyújt a válsághelyzettől sújtott olasz vállalatoknak. Elsőrendűnek nevezte Olaszország energetikai biztonságának garantálását.

A külügyminiszter beszámolt arról, hogy a közel-keleti térségben több mint százezer olasz állampolgár van, közülük mintegy tízezer a turisták száma.

A két miniszter délután a szenátusban is felszólal.

(MTI)