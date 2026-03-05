Háború :: 2026. március 5. 19:56 ::

Iráni külügyi szóvivő: az EU-s országok megfizetik az árát, ha közömbösek maradnak a háborúval szemben

Az Európai Unió országai "előbb vagy utóbb" megfizetik az árát annak, ha közömbösek maradnak az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborújával szemben, amely a nemzetközi jogba ütközik - jelentette ki az iráni külügyi szóvivő csütörtökön.

Eszmáil Bagai a TVE spanyol közszolgálati műsorszórónak adott nyilatkozatában egyúttal megismételte Teherán álláspontját, amely szerint a szerdán a török légtér felé tartó, majd a NATO légvédelme által megsemmisített rakétát nem Irán indította el.

A török védelmi tárca szerdán azt közölte, hogy a Földközi-tenger fölött megsemmisített rakétát Iránból indították el.

Bagai az X-en közzétett üzenetében azzal is megvádolta az Egyesült Államokat és Izraelt, hogy szándékosan vesz célba lakónegyedeket az Irán elleni hadműveletei során.

"Népünket kegyetlenül mészárolják, az agresszorok ugyanis szándékosan támadnak lakónegyedeket és minden olyan helyet, ahol azt remélik, hogy a lehető legtöbb szenvedést és emberveszteséget okozhatják" - szögezte le.

A szóvivő barbárnak és teljes mértékben igazságtalannak nevezte az Irán elleni offenzívát, amely, mint kiemelte, "messze túlmutat a csatatéren: nyomot hagy a világpiacon, elértékteleníti a valutát, és világszerte gyengíti a vásárlóerőt".

"Mi, irániak azonban magasabb árat fizetünk" - tette hozzá.

A Taszním iráni félhivatalos hírügynökség jelentette, hogy a síita állam ellen szombat reggel elindított támadássorozatnak már 1230 halálos áldozata van az országban. Kedden az ország egészségügyi minisztériuma 6186 sebesültről számolt be, Hosszein Kermanpur, a tárca tájékoztatási hivatalának vezetője pedig azt mondta, mintegy kétezren kerültek kórházba.

(MTI)