Háború :: 2026. március 6. 21:00 ::

Azerbajdzsáni állambiztonság: iráni merényletsorozatot sikerült megakadályozni

Az Azerbajdzsáni Állambiztonsági Szolgálat megakadályozott egy merényletsorozatot, amelyet az Iráni Forradalmi Gárda tervezett végrehajtani azerbajdzsáni célpontok ellen - közölte az azeri állami televízió pénteken az állambiztonságra hivatkozva.

"A célpontok között a Baku-Tbiliszi-Ceyhan kőolajvezeték, Izrael bakui nagykövetsége, az úgynevezett "hegyi zsidók" közösségének egyik vezetője és az askenázi zsinagóga szerepelt. A közlemény szerint az Iráni Forradalmi Gárda három, C-4 robbanóanyaggal töltött robbanószerkezetet juttatott Azerbajdzsánba, melyekkel a merényletsorozatot tervezte végrehajtani.

Irán már korábban azzal fenyegetett, hogy csapásokat fog mérni ellenséges energia-útvonalakra. A Baku-Tbiliszi-Ceyhan vezeték Azerbajdzsánból indul, és Georgián keresztül halad Törökországig, ahol Ceyhan kikötőjéből szállítják tovább a nyersolajat Izraelbe.

(MTI)