Háború :: 2026. március 9. 19:55 ::

Merz szerint Izrael és Amerika csak "védekezik" Iránban

Az iráni vezetés felelőssége, hogy véget vessen a háborúnak - jelentette ki hétfőn Friedrich Merz német kancellár.

"Minél hamarabb áll le a mollák rezsimje, annál hamarabb fog véget érni ez a háború" - érvelt Merz a konfliktus fellángolásának 10. napján. "Egyedül ezen a rezsimen és az úgynevezett Forradalmi Gárdán múlik az ellenségeskedés beszüntetése" - tette hozzá.

Amíg ez nem történik meg, addig Izrael és az Egyesült Államok folytatni fogja "védelmét" Iránnal szemben, mert fenyegetése túlterjed az ország határain és a közel-keleti térségen - fejtegette Merz.

A kancellár egyben elmondta, hogy a hétvégén volt alkalma beszélni a térség vezetőivel. "Azonban jelenleg nem lehet előrelátni, hogy a mollák rezsimje mikor lesz kész az ellenségeskedés leállítására a szomszédjai ellen" - tette hozzá.

Figyelmeztetett, hogy a teheráni vezetés továbbra is fenyegetést jelent Izraelre és a Perzsa-öböl államaira, amit napi szintű támadásai a polgári és katonai létesítmények ellen mutatnak. "Irán a nemzetközi terrorizmus központja, és ezt be kell záratni" - hangoztatta. "Az amerikaiak és izraeliek ezt teszik a maguk módján" - tette hozzá.

Kamal Harazi, Irán legfőbb vezetőjének tanácsadója hétfőn arról beszélt, hogy az Iszlám Köztársaság egyelőre nem lát lehetőséget tárgyalásokra az Egyesült Államokkal, illetve Izraellel, tekintettel arra, hogy Washington már kétszer is becsapta Teheránt.

"Nem látok többé lehetőséget diplomáciára, mert Donald Trump (amerikai elnök) becsap másokat, és nem tartja meg az ígéreteit. Mi kétszer futottunk bele ebbe" - mondta Harazi. Felvetette ugyanakkor, hogy a párbeszéd lehetősége ismét felmerülhet, "amikor a gazdasági nyomás már olyan szintet ér el, hogy más országok közbeavatkoznak annak érdekében, hogy véget vessenek az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni agressziójának".

(MTI)