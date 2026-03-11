Háború :: 2026. március 11. 19:10 ::

A Nemzetközi Energiaügynökség rekordmennyiségű olajtartalékot szabadít fel

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) rekordmennyiségű olajtartalékot szabadít fel, hogy ellensúlyozza az iráni konfliktus hatását az energiapiacokra - jelentette be szerdán a párizsi székhelyű szervezet.

A tájékoztatás szerint a szervezet 32 tagállama összesen 400 millió hordónyi stratégiai olajtartalékot szabadít fel.

Eddig a legnagyobb mennyiséget, 182,7 millió hordót 2022-ben szabadította fel a szervezet, válaszul az ukrajnai háború kitörésére.

Az IEA tagállamai jelenleg több mint 1,2 milliárd hordónyi stratégiai olajtartalékkal rendelkeznek, további 600 millió hordó - kormányzati kötelezettség alapján felhalmozott - ipari készlettel.

Katherina Reiche német gazdasági miniszter a készletek szabaddá tételét látható jelzésnek neveznek a piac számára, hogy ezzel visszaszorítsák a magas kockázati felárakat és a spekulációs nyereségeket. "Ha sikerül a piac hiány miatti aggodalmait eloszlatni, az árak stabilizálódnak, és mi határozottan egy mérséklő hatásra számítunk" - tette hozzá.

A készletek feloldását az egyes országokhoz igazodó időtartamok szerint fogják elvégezni - ismertette az IEA. Az egyes országok emellett további vészintézkedéseket is hoznak.

"Az olajpiacon előttünk álló kihívások mértéke példátlan" - közölte Fatih Birol, az IEA igazgatója. Hozzáfűzte, hogy ezért is örvend a rekordmértékű intézkedésnek. Úgy fogalmazott, hogy mivel globális olajpiacokról van szó, a nagy zavarokra adott válaszoknak is globálisnak kell lenniük.

(MTI)