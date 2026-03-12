Háború, Gazdaság :: 2026. március 12. 09:04 ::

Floridában tárgyalt Putyin különmegbízottja - szerinte Amerika kezdi megérteni az Oroszország ellen bevezetett szankciók hatástalanságát

Kétoldalú gazdasági projektekről és az energiaválságról folytatott egyesült államokbeli megbeszélésekről számolt be csütörtökön Kirill Dmitrijev elnöki különmegbízott, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója a Max messengeren.

"Vlagyimir Putyin orosz elnök megbízásából az Egyesült Államokba látogattam, ahol találkoztam az orosz-amerikai gazdasági együttműködés munkacsoportjának vezetőivel" - írta Dmitrijev.

A tisztségviselő szerint a találkozón megvitatták az orosz-amerikai kapcsolatok helyreállítását elősegítő ígéretes projekteket és a világ energiapiacain kialakult válsághelyzetet.

"Ma sok ország, elsősorban az Egyesült Államok, kezdi jobban megérteni az orosz olaj és gáz kulcsfontosságú, rendszermeghatározó szerepét a világgazdaság stabilitásának biztosításában, valamint az Oroszország ellen bevezetett szankciók hatástalanságát és romboló jellegét" - fogalmazott Dmitrijev.

A Dmitrijev vezette küldöttség szerdán Floridában Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízottal, Jared Kushnerrel, Donald Trump elnök vejével és Josh Greenbaummal, a Fehér Ház főtanácsadójával tárgyalt.

(MTI)