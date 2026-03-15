Háború :: 2026. március 15. 15:38 ::

Izraelnek kémkedés vádjával vettek őrizetbe húsz embert Iránban

Őrizetbe vettek az iráni hatóságok húsz embert az ország északnyugati részén, akiket azzal vádolnak, hogy Izrael számára kémkedtek - jelentette vasárnap az iráni Forradalmi Gárdához közel álló Tasnim hírügynökség.

A Nyugat-Azerbajdzsán tartomány ügyészeitől származó vád szerint az őrizetbe vettek információkat adtak át Izraelnek az iráni biztonsági erők elhelyezkedésével kapcsolatban.

A kémkedésért Iránban halálbüntetés szabható ki.

Az iráni hírszerzés csütörtökön bejelentette, hogy kémkedés vádjával őrizetbe vett egy külföldi állampolgárt is, de az állampolgárságát nem közölte.

(MTI)