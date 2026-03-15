2026. március 15. 19:46

Zelenszkij bármilyen magyar vezetővel hajlandó együtt dolgozni, aki nem Putyin szövetségese

Az ukrajnai elnök kijelentette: orosz kommunikációs tanácsadók tartózkodnak Magyarország területén.

Ukrajna pénzügyi támogatást és technológiai együttműködést vár cserébe azért a segítségért, amelyet közel-keleti országoknak nyújt az iráni eredetű kamikazedrónok elleni védekezésben – mondta Volodimir Zelenszkij „ukrán” elnök külföldi újságíróknak adott nyilatkozatában, amelyet vasárnap tettek közzé.



Az elnök közölte, hogy Ukrajna szakértői csoportokat küldött a térségbe, amelyek feladata a drónfenyegetés elleni védelem felmérése és az elhárítási rendszerek működésének bemutatása. Zelenszkij szerint a három kiküldött csapat mindegyike több tucat szakemberből áll.

„Nem állunk háborúban Iránnal”

A Perzsa-öböl térségének államai jelentős mennyiségű légvédelmi rakétát használtak fel az iráni támadó drónok elleni védekezésben, ezért Kijev tapasztalatait kérik a drónok lelövésében. Ukrajna a háború során naponta küzd orosz dróntámadásokkal, amelyeket különféle eszközökkel, köztük kisebb, olcsóbb elfogódrónokkal és elektronikai zavaróberendezésekkel hárít el.

Zelenszkij korábban azt mondta, hogy világszerte csaknem egy tucat ország kérte Ukrajna segítségét az ilyen támadások elleni védekezésben. A héten közölte, hogy szakértői csoportokat küldtek Katarba, az Egyesült Arab Emírségekbe és Szaúd-Arábiába, míg egy másik jelentés szerint ukrán szakemberek egy jordániai amerikai katonai bázison is jártak.

Ez nem arról szól, hogy műveletekben vennénk részt. Nem állunk háborúban Iránnal

– mondta Zelenszkij. Hozzátette: a program célja „a védelem és annak alapos felmérése, miként lehet fellépni a Sahid drónok ellen”.

Orosz tanácsadók segítik Orbánékat

Az AFP hírügynökség tudósítása szerint Volodimir Zelenszkij egy kérdésre válaszolva arról is beszélt a nyilatkozatban, hogy kész „bármilyen vezetővel együtt dolgozni Magyarországon, (…) feltéve, hogy olyasvalakiről van szó, aki nem az orosz elnök, Vlagyimir Putyin szövetségese”.

A tudósítás szerint a szombaton adott interjúban az ukrajnai elnök kijelentette, hogy jelenleg

orosz kommunikációs tanácsadók tartózkodnak Magyarország területén, és a kormánynak segítenek a választási folyamatban.

Zelenszkij kitért arra is, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindítását európai szövetségesei összekötötték a 90 milliárd eurós kölcsönnel, és „arra kényszerítettek, hogy állítsam vissza a Barátságot”. „Megmondtam a barátainknak Európában, hogy ezt zsarolásnak hívják” – tette hozzá.

(24 nyomán)