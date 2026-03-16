Irán az amerikai bűnöket bemutató múzeummá alakítja át a lebombázott lányiskolát

Irán azt tervezi, hogy múzeummá alakítja át a háború első napján lebombázott leányiskolát, ezzel emléket állítva a támadás közel 200 halálos áldozatának.

"Ez az iskola az amerikaiak bűntettekre való hajlandóságának élő bizonyítéka, amelyet dokumentálni kell az iráni nép történelmi emlékezetében" - közölte hétfőn kiadott közleményében az iráni kormány. Az iskolát az áldozatok emlékére újjáépítik, de más helyszínen.

A dél-iráni Hormozgán tartományban, Minab városában található lányiskolát nem sokkal azután érte légicsapás, hogy Izrael és az Egyesült Államok február 28-án összehangolt katonai műveletet indított Irán ellen. A támadásban legalább 168 hét és tizenkét év közötti diák, 26 tanár és négy szülő vesztette életét.

Az iráni hatóságok az Egyesült Államokat nevezték meg felelősként. Marco Rubio amerikai külügyminiszter azt mondta, hogy az Egyesült Államok "szándékosan soha nem támadna iskolát". Az ügyben a Pentagon is vizsgálatot indított.

Sajtóértesülések szerint az amerikai hadsereg az iráni Forradalmi Gárda egyik bázisát akarta célba venni, amely korábban az iskola területén működött, de elavult helyadatokkal dolgoztak, és ez vezethetett a végzetes hibához.

(MTI)