2026. március 18. 12:14

Irán hírszerzési miniszterét is megölhették a zsidók

Izrael "védelmi" minisztere, Jiszráel Kac szerdán azt közölte, hogy egy éjszakai támadás során megölték Irán hírszerzési miniszterét, Eszmail Hatibot. Irán egyelőre nem kommentálta az izraeli bejelentést.

Jiszráel Kac azt mondta, hogy ő és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök felhatalmazta a hadsereget, hogy további jóváhagyás nélkül megölhessenek bármely más, célpontként kijelölt magas rangú iráni tisztviselőt.

Hatib 1961-ben született az Irán keleti részén fekvő Dél-Horászán tartományban. A jelentések szerint 1980-ban, röviddel az 1979-es iszlám forradalom után csatlakozott az Iszlám Forradalmi Gárda soraihoz. A BBC beszámolója szerint iszlám jogtudományt tanult több magas rangú vallási vezetőnél, köztük Irán néhai legfőbb vezetőjénél, Ali Hamenei ajatollahnál.

Az elmúlt években több vezetői tisztséget is betöltött a hírszerzési minisztériumban és a legfőbb vezető hivatalánál. 2021-ben nevezték ki a hírszerzési minisztérium vezetőjévé. Egy évvel később az amerikai pénzügyminisztérium szankciókat vetett ki rá, mert állításuk szerint részt vett az Egyesült Államok és szövetségesei ellen irányuló kibertevékenységekben.