Véget ért az amerikai-ukrán delegációk ukrán rendezésről folytatott kétnapos tanácskozása Floridában, újabb fogolycsere lehetséges Oroszországgal - közölte vasárnap esti videóüzenetében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
"Világos, hogy az amerikai fél figyelme jelenleg elsődlegesen Iránra és a tágabb térségére irányul, de Oroszország Ukrajna elleni háborújának is véget kell vetni" - hangoztatta Zelenszkij.
"Vannak arra utaló jelek, hogy további (hadifogoly) cserék lesznek, ami igazán jó hír lenne és megerősítése annak, hogy a diplomácia működik. Reméljük, hogy ez megvalósul" - fűzte hozzá.
Az ukrán vezető a nap folyamán sürgette nyugati szövetségeseit, hogy tartsák fenn a szankciós nyomást Moszkván és keményebb büntetőintézkedéseket követelt az orosz árnyékflottával szemben. "Az orosz árnyékflottának nem szabad biztonságban éreznie magát európai vizeken, vagy bárhol máshol. A hadikasszát szolgáló tankereket fel kell tartóztatni és blokkolni, nem csak egyszerűen hagyni őket tovább haladni" - tette hozzá Zelenszkij, miközben Washington ideiglenesen feloldott az orosz olajjal kapcsolatos bizonyos szankciókat, hogy ellensúlyozza az iráni háború következtében előállt hiányt.
(MTI)