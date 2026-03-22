Háború, Külföld :: 2026. március 22. 21:03 ::

Zelenszkij: véget ért az amerikai-ukrán delegációk tanácskozása Floridában

Véget ért az amerikai-ukrán delegációk ukrán rendezésről folytatott kétnapos tanácskozása Floridában, újabb fogolycsere lehetséges Oroszországgal - közölte vasárnap esti videóüzenetében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

"Világos, hogy az amerikai fél figyelme jelenleg elsődlegesen Iránra és a tágabb térségére irányul, de Oroszország Ukrajna elleni háborújának is véget kell vetni" - hangoztatta Zelenszkij.

"Vannak arra utaló jelek, hogy további (hadifogoly) cserék lesznek, ami igazán jó hír lenne és megerősítése annak, hogy a diplomácia működik. Reméljük, hogy ez megvalósul" - fűzte hozzá.

Az ukrán vezető a nap folyamán sürgette nyugati szövetségeseit, hogy tartsák fenn a szankciós nyomást Moszkván és keményebb büntetőintézkedéseket követelt az orosz árnyékflottával szemben. "Az orosz árnyékflottának nem szabad biztonságban éreznie magát európai vizeken, vagy bárhol máshol. A hadikasszát szolgáló tankereket fel kell tartóztatni és blokkolni, nem csak egyszerűen hagyni őket tovább haladni" - tette hozzá Zelenszkij, miközben Washington ideiglenesen feloldott az orosz olajjal kapcsolatos bizonyos szankciókat, hogy ellensúlyozza az iráni háború következtében előállt hiányt.

(MTI)