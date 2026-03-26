Háború :: 2026. március 26. 11:44 ::

Zsákutcába jutottak a tárgyalások a finn elnök szerint, mert "Oroszország nem akar békét"

Zsákutcába juthattak az ukrajnai háború lezárását célzó, az Egyesült Államok vezette tárgyalások a finn elnök szerint, aki egy csütörtökön közzétett interjúban úgy vélte, Oroszország nem akar békét.

"Elképzelhető, hogy az iráni háború veszi el a figyelmet Ukrajnáról, de az is lehet, hogy a tárgyalások azért álltak le, mert zsákutcába jutottak, ahonnan nincs hova haladni" - jelentette ki Alexander Stubb a VG című norvég lapnak.

Az államfő úgy vélte, az amerikai fél "mindent megtett, amit lehetett", és alapvetően csak egy fontos kérdés maradt, a Donbasz és a területi kérdések.

"Ám a súlyos probléma az, hogy szerintem Oroszország nem akar békét" - tette hozzá.

(MTI nyomán)