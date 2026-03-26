Háború, Extra :: 2026. március 26. 13:50 ::

Trump nem egészen ilyen ajándékra gondolt

Az Egyesült Államok ultimátumot adott Teheránnak, miután Irán elutasította Washington 15 pontos béketervét, írja a The Telegraph nevű brit napilap nyomán az Index.

Karoline Leavitt, Donald Trump amerikai elnök fehér házi sajtótitkára azt mondta, amennyiben Irán nem ismeri el az erőviszonyokat, és nem fogadja el a béketervet, az Egyesült Államok „rászabadítja a poklot” a perzsa országra. „Donald Trump nem blöfföl” – tette hozzá.

A fenyegetés egyelőre nem okozott pánikot a Közel-Keleten, az iráni Forradalmi Gárda a következő üzenetet írta arra a rakétára, amivel állítólag egy amerikai támaszpontot vett célba:

Ez az az ajándék, amiről a bolond Trump beszélt, fogadjátok tárt karokkal!

Az üzenet utalás volt Donald Trump kedd esti kijelentésére, miszerint Irán „ajándékot” adott az Egyesült Államoknak.



The trolling continues! Iranians are reportedly mocking Trump by writing messages on their missiles before launch.



Közben Mohammad Báger Gálibáf, az iráni parlament elnöke azt nyilatkozta, hogy Irán olyan hírszerzési információkat gyűjtött, amelyek arra utalnak, hogy az Egyesült Államok „az egyik iráni sziget megszállására készül az egyik regionális állam támogatásával”.