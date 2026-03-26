Háború :: 2026. március 26. 21:27 ::

Trump: ha a németek mondhatják, hogy Irán nem az ő háborújuk, én is mondhatom, hogy Ukrajna nem a mi háborúnk

Az Egyesült Államok átirányíthat Irán felé Ukrajnának szánt hadianyagot - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök csütörtökön.

Az elnök kabinetjének ülésén kérdésekre válaszolva közölte: általános, hogy a felhasználási cél megváltozzon, és hozzátette, hogy az Egyesült Államok segít Ukrajnának, de csak eladások útján.

Az ukrajnai háborút "kemény helyzetnek" nevezte, és hozzátette, hogy "nagyon keményen" dolgoznak a megoldáson. Ugyanakkor kifejtette, hogy az ukrajnai háború "gyakorlatilag semmilyen hatással nincs" az Egyesült Államokra, csak annyi, hogy fegyverzetet képes eladni.

Az elnök kijelentette: az egyedüli oka annak, hogy próbálja a katonai konfliktust lezárni az, hogy fiatal emberek halálát megállítsa, akik a harctéren veszítik életüket.

Trump megismételte véleményét, miszerint a béke elérését nehezíti az ukrajnai és az orosz elnök között húzódó "hatalmas gyűlölet", amilyenhez hasonlót korábban még nem látott, de megállapította, hogy mintha az ellenszenv kis mértékben mérséklődött volna, ami esélyt nyújt a sikerre.

Az elnök keményen bírálta Friedrich Merz német kancellárt amiatt, hogy az iráni konfliktussal kapcsolatban úgy nyilatkozott: "nem a mi háborúnk". Hozzátette, hogy ő amerikai elnökként azt mondhatja, hogy az ukrajnai háború nem az Egyesült Államok háborúja.

"Nagyon helytelen nyilatkozat volt, de megtette, és nem törölheti ki" - fogalmazott Trump.





I heard the head of Germany say, “This is not our war” for Iran.



I said, well, Ukraine is not our war—we helped.



I thought it was a very inappropriate statement to make, but he made it, and he can't erase it.

(MTI nyomán)