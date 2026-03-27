Háború, Külföld :: 2026. március 27. 15:59 ::

Putyin hajlandó lenne az Európával való orosz kapcsolatokat helyreállítani

Oroszország soha nem mondott le az Európához fűződő kapcsolatainak fejlesztéséről és helyreállításáról - jelentette ki Vlagyimir Putyin elnök pénteken az orosz biztonsági tanács ülésén.

"Oroszország és az európai országok közötti kapcsolatok válsága nem a mi hibánkból következett be, és az ukrajnai eseményekre való hivatkozásoknak nincs megfelelő alapjuk, mert maga az európai válság a korábbi amerikai kormányzat és számos vezető európai ország hibájából következett be" - mondta az államfő.

"Ők támogatták az ukrajnai államcsínyt, amely aztán az egész tragikus eseménysorozat okává vált" - mondta.

A biztonsági tanács meghallgatta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter jelentését Oroszország és az Európai Unió kapcsolatainak kilátásairól.

Putyin március elején kifejezte Oroszország készségét arra is, hogy együttműködjön az európaiakkal az üzemanyag-ellátás terén. "Mi soha nem utasítottuk vissza, készek vagyunk együttműködni, de szükségünk van valamilyen jelzésre tőlük, hogy ők is együtt akarnak működni" - mondta akkor az orosz elnök, akinek szavaira az RBK gazdasásági portál emlékeztetett pénteken.

(MTI)