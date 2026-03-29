Feltehetőleg ukrán drónok csapódtak be Finnországban

Két drón csapódott be vasárnap a Finnország déli részén fekvő Kouvola közelében - közölték a finn védelmi tárca. A kormányfő szerint oroszországi célok ellen indított, célt tévesztett ukrán pilóta nélküli repülő szerkezetekről lehet szó.

"Drónok hatoltak be finn területre. Ezt nagyon komolyan vesszük" - jelentette ki Antti Hakkanen védelmi miniszter közleményében, hozzátéve, hogy a helyszínre vezérelték a biztonsági erőket.

Petteri Orpo miniszterelnök az Yle közszolgálati televíziónak kijelentette, hogy "feltehetően ukrán drónokról lehet szó, de ezt a vizsgálatnak kell megállapítania".

Elmondta, hogy Ukrajna az elmúlt napokban drónokkal támadott orosz létesítményeket a finn határhoz közeli övezetekben, és elképzelhető, hogy az orosz zavaró állomások eltérítették a két drónt eredeti pályájáról.

"A történtek ügyében folyik a vizsgálat, és részletesebb információkat akkor közlünk, ha ellenőriztük őket" - jelentette ki Antti Hakkanen .

A védelmi tárca szerint "több, alacsonyan és nagy sebességgel repülő tárgyat észleltek a finn légtérben, tengeri övezetben és az ország délkeleti részén vasárnap reggel".

A tárca szerint a légierő azonosítási feladattal elindított egy F/A Hornet vadászgépet.

"Egy drón Kouvolától északra, egy másik pedig a várostól keletre csapódott be. A rendőrség lezárta az övezeteket a vizsgálat idejére" - tette hozzá a védelmi minisztérium.

(MTI)