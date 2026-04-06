Háború, Külföld :: 2026. április 6. 07:15 ::

Orosz külügy: Washington hagyjon fel az ultimátumokra épülő retorikával Iránnal szemben!

Az Egyesült Államok azzal járulhatna hozzá az iráni konfliktus enyhítéséhez, ha az ultimátumokra épülő retorika helyett visszatérne a tárgyalásokhoz - közölte vasárnap az orosz külügyminisztérium.

A tárca közleményét Szergej Lavrov orosz és Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter egyeztetését követően adták ki.

A közlemény szerint a felek hangsúlyozták, hogy kerülni kell azokat a lépéseket - beleértve az ENSZ Biztonsági Tanácsában tett kezdeményezéseket is -, amelyek alááshatják a válság politikai és diplomáciai rendezésének még meglévő esélyeit.

A tárca közölte: Oroszország támogatja a feszültség csökkentésére irányuló törekvéseket a közel-keleti helyzet hosszú távú és fenntartható rendezése érdekében. Ezt elősegítené, ha az Egyesült Államok felhagyna az ultimátumokra épülő retorikával, és visszatérne a tárgyalásokhoz - tették hozzá.

(MTI)