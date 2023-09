Publicisztika :: 2023. szeptember 14. 13:35 ::

Stricik, prostituáltak, végrehajtók

Ma Magyarországon egy olyan felfogás uralkodik, "köszönhetően" a szélsőségesen individualista liberális világszemléletnek, amely távol áll bármilyen valódi közösségi szemléleten nyugvó rendszertől. Bár ez többek számára meghökkentőnek tűnhet, ugyanis a NER nemzetiként határozza meg magát és gyakran hivatkozik a nemzeti összetartozásra, ameddig ezek csak pátoszos külsőségek, s belső tartalmában teljes mértékben ki van szolgáltatva a társadalom a profitkapitalista szemléletnek, nem beszélhetünk organikusan nemzeti társadalomról. A fenti soroknak nemhogy több jelentősége van, mint gondolnánk, de alapkérdés.

Mert ilyenképpen átitatja az élet minden területét, így az életünket meghatározó munkavállalást is. Napjaink Magyarországán a munkának nincsenek eszményi alapjai, a közösségi alapú ideológiáktól teljesen eltérő munkaértékeléssel rendelkezik. S mivel a rendszer úgy érzi, e téren nincs tennivalója, természetszerű, hogy teljes mértékben kiszolgáltatottá váli a "szent piac törvényszerűségeinek", és bizonyos területek válnak egyre inkább közönséges hiénák zsákmányterületeivé.

Felfogásunk szerint azonban a munka nem lehet kizárólag egyéni vonatkozású.

Hasznos és jó, elsődleges, hogy az egyén boldogulását szolgálja, de magának a tevékenységnek kell hogy legyen közösségi dimenziója is, tehát, hogy a munkavégzés szolgálja a közösség, a nemzet érdekeit is. E halmazon belül megkülönböztethetünk értékteremtő, értékmegőrző és értékközvetítő munkatevékenységeket. Lényeg az érték, melyet a közösség is hasznosítani tud.

Ezek nagyon egyszerű, de éppen azért nagyon igaz alapelvek. Ahogyan, ha egy igazságot nem lehet pár mondatban, közérthetően elmagyarázni, hanem hosszasan kell nyújtani és ködösíteni, arról végül mindig kiderül, hogy hazugsággal állunk szemben.

Tehát a fentebb kifejtett gondolatokat szemünk előtt tartva értékeljük a két alábbi eseményt:

1. A Magyar Jelen számolt be róla, hogy a Magyar Önvédelmi Mozgalom és a Mi Hazánk is képviseltette magát egy újabb kilakoltatáson. Dr. Fiszter Zsuzsa megemlítette, hogy az adós azért került ebbe a helyzetbe, mert kezességet vállalt egy devizahitelnél évekkel korábban, és nem ez az első ingatlanja, amire a végrehajtómaffia ráteszi a kezét. Jelen esetben a Tóth és Társa Végrehajtó Irodáról és dr. Tóth Dénes önálló bírósági végrehajtóról van szó.



Fotó: Magyar Jelen

2. Erről az esetről pedig már minden bizonnyal nagyon sokan hallottunk, a rendőrség és a végrehajtók is kiszálltak kedden kora délután az alapítványi fenntartású soroksári Qualitas Gimnáziumhoz, ahol kiürítették az épületet, a diákokat és az intézmény dolgozóit pedig hazaküldték . Nyilvánvalóan megtehették volna, hogy nem tanítási időben szállnak ki, így ennek komoly üzenetértéke van.

Nyilvánvaló, el lehet és - talán - el kell mondani, lehetne tisztességesen is folytatni a végrehajtói munkakört, ám ehhez nagyban hozzájárulna az is, hogy nonprofit alapú legyen, mert így nagyítóval kell keresni a tisztességes végrehajtót.

Márpedig ha többségében nem ilyenek, hanem közönséges népnyúzók, akkor ugyebár kijelenthető, hogy a tevékenységük semmilyen mértékben nem szolgálja a köz javát. Attól még, hogy egy tevékenység fáradságos, nem válik érték- és közösségi alapon a szó nemes értelmében vett munkává.

Az ilyen végrehajtók a mi szemünkben nem végeznek valós munkát. Ahogyan lehet sok energiabefektetéssel járó cselekmény az is, amit egyes bűnözők végeznek.

Stricik, prostituáltak, végrehajtók. Egy banda vagytok.

Lantos János - Kuruc.info