Szemfényvesztés - a drogprobléma nem önmagában áll

Azt mindenki hallhatta, olvashatta, az elmúlt hetekben Orbán Viktor és a kormány gyakorlatilag hadat üzent a drogkereskedelemnek, ami önmagában természetesen üdvözlendő, főleg, ha ez nem csak kommunikáció lesz, mint oly sok más a Fidesz részéről. Illetve azt a kérdést is joggal lehet feltenni, hogy eddig miért nem volt fontos a kérdés. Nyilván azért, mert ettől most politikai hasznot remélnek. De hagyjuk is ezt, mert úgy tűnik, egy még nagyobb szemfényvesztés bontakozhat ki.



Orbán Tarnazsadányban (fotók: Fb)

Amint arról mi is beszámoltunk , Orbán Viktor a dél-hevesi Tarnazsadányban egyeztetett Horváth Lászlóval, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztossal, valamint a környező, kábítószerrel súlyosan fertőzött Erk, Tarnaörs, Tarnabod és Heves települések vezetőivel. Egyértelmű az üzenet, ugyanis a szóban forgó településen nagyon magas a cigányság aránya.

Az erről a látogatásról közzétett videóból még az is kiderül, hogy Orbán Viktor arról beszél, ha „megszabadítják a kábítószertől a települést”, akkor majd „ugyanolyan normálisan élhetnek itt az emberek, mint előtte”. Na, itt a hibás érvelés!

Ebből ugyanis az következik, a bűnözés kizárólag a kábítószer miatt van. Én viszont azt állítom, hogy bár súlyosbítja, de nem önmagában álló ok, hanem egy következmény. Erről viszont érthetően nem fog beszélni a „zebraügyi” bohóckodásra a cigány szélhámos Győzikét felfogadó miniszterelnök. Pedig a vidéken elharapódzó drogjárvány és a cigánybűnözés egymástól elválaszthatatlan fogalmak, de nem azonos kategóriák, ugyanis a drogkereskedelem és az erőszak magából a szubkulturális bűnözésből fakad. Ezt nagyon fontos látni.

Tehát – ha még sikerülni is –, ha a kormány felszámolja, visszaszorítja a drogfogyasztást, azzal nem fognak a bűnözéssel sújtott régiók visszatérni a „normális élethez”, hiszen nem is voltak ott. Itt volt például a sok közül a fonói kettős gyilkosság, ahol drog hatása alatt állt a gyilkos. De ha nem áll drog hatása alatt, akkor nem történik semmi? Elképzelhető, hogy 2-3 deci pálinka után is megteszi, de az is reális, hogy teljesen józanul is. Ez nem valamiféle fiktív gondolatmenet, hanem az elmúlt évtizedek kőkemény és véres magyar valósága. A cigánybűnözés az erőszak öncélú és primitív alkalmazása minden körülmények között. Akár droggal, akár anélkül.

Az sem hiszem, hogy a drog számlájára írandó, hogy még a fonói gyilkos rokonai fenyegették az áldozatok hozzátartozóit! Ha valaki ilyet hall akár egy híradóban, látatlanban meg fogja tudni mondani, hogy cigányokról van szó.

Példának okáért sem Szögi Lajost, sem Marian Cozmát nem drogos cigányok gyilkolták meg. És az ilyen esetek az elmúlt években tömegével történtek meg. A fő probléma tehát az, hogy létezik Magyarországon egy olyan bűnözői réteg, amelynek nyilván van etnikai háttere (persze lehetnek és vannak benne magyarok is, ezt soha senki nem tagadta), ahol a felnövekvő gyerekek azt látják, hogy szüleik nem dolgoznak, bűnözésből élnek, az erőszak mindig alkalmazható, a késelés és egyeben menőnek számítanak, a börtönviseltség pedig egyfajta férfipróba, de semmiképpen sem visszarettentő büntetés.

A Magyar Péterrel (ő Győzike helyett a „csipkejózsikás” Bódis Krisztát mutatja fel) a cigány szavazatokért ádáz harcot vívó Orbán Viktor nyilván nem fogja az igazságot elmondani, mi viszont mondjuk el mindig, ha lehetőségünk adódik rá, a drogprobléma nem önmagában áll. Annak melegágya a cigánybűnözés.

Lantos János – Kuruc.info