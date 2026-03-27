Tanulmányok :: 2026. március 27. 23:46 ::

A keresztény cionizmus zsidó háttere (II. rész): új vallási keretek kialakítása

Miközben megfigyeltük az első részben, hogy miféle alapokra helyeződött a keresztény cionizmus a jelenség korai időszakában, kidomborodott az is, hogy céltudatos zsidók jelentős mértékben alakították annak a korábbi ezoterikusnak számító és csak egy kisebb rétegnek imponáló diszpenzacionalista vonalának a fejlődését. Ez végül az irányzat mai formájában teljesedett ki – igaz, mindehhez még évtizedekre volt szükség. Amint az gyakran felfedezhető a zsidó befolyás eseteiben, itt sem az egyszerű emberek tömegeiben alakult ki igény minderre. Magasabban, nagy presztízsű intézmények és vezetők ügyesen ácsolt narratív kereteken keresztül gyömöszölték ezen tető alá magát a tömeget – legalábbis azokat, akik nem álltak ellen ennek.

A második világháború után, a zsidóellenesség tabusodásával, az efféle ellenállás is nehezebbé vált sokak számára. Vizsgálódásunk folytatásában, alább, bemutatásra kerül, miként haladt ez az irányvonal felfelé a lépcsőn, egészen a Vatikánig és milliók nappalijáig televíziókészülékeiken keresztül.

A zsidókérdés egy keresztény szemével című könyvében azt állította, hogy „a zsidóra a keresztények nyugtalan lelkiismeretének bűnbakjaként tekintettek” (uo.). Valóban, a keresztény cionizmus meghonosodásáért felelős fehér, nem zsidó vallási tekintélyek szerepe nem hagyható figyelmen kívül. Egy ilyen keresztény volt a német-amerikai teológus Reinhold Niebuhr (1892–1971), aki német származásúként a rasszizmus és a nem zsidó nacionalizmus határozott ellenzőjeként volt aktív. Niebuhr a Német Szabadság Barátai elnöke volt, egy olyan csoporté, amely hálózatot épített és szervezkedett a nemzetiszocialista Németország ellen (lásd Boasnak írott 1940. április 22-i levelét erről), de ugyanakkor, ahogyan az izraeli történelemprofesszor Eyal Naveh ( 1990 , 186. o.) rámutat: „Az egyik fő érdeklődési területe a zsidók jövője és a zsidó nép számára egy nemzeti otthon létrehozásának kilátásai voltak. Cionista álláspontot képviselt, és egész életében Izrael állam támogatója maradt.” Valóban, 1944-ben Niebuhr a cionista Amerikai Keresztény Palesztina Bizottság társalapítója volt. A második világháború alatt Niebuhr „élesítette rasszizmusellenes megközelítését, és azt állította, hogy minden antiszemitizmus lényegében antikeresztény” (i. m., 188. o.). Egyetértett a francia katolikus teológussal, Jacques Maritainnel, akicímű könyvében azt állította, hogy „a zsidóra a keresztények nyugtalan lelkiismeretének bűnbakjaként tekintettek” (uo.).

Más szavakkal, elfogadta a zsidó viselkedésre adott nem zsidó reakciók freudi elemzését, miszerint az merő kivetítés. Ezen az alapon fejezte ki Niebuhr is erkölcsi és érzelmi fájdalmát amiatt, ahogy német népe és általában a Nyugat a zsidókat kezeli, amint azt Naveh feltárja, és ez egy jelentős tényező volt a zsidó állam melletti kiállásában. Míg Niebuhr faji perspektíváját valószínűleg Boas antropológiai munkássága formálta (akivel személyes kapcsolatban állt), a cionizmusára gyakorolt hatást Shalom Goldman ( 2019 ) vallástudományi professzor másnak tulajdonítja. Goldman hangsúlyozza, hogy az a cionista gondolkodó, aki „legmélyebben befolyásolta” Niebuhrt, Louis Brandeis bíró volt, és Niebuhr szavait idézi, aki szerint Brandeis „1916-ban megértette azt, amit sok nem zsidó liberális soha nem fog megtanulni. »Mi, zsidók« – mondta – »egy különálló nemzetiség vagyunk, amelynek minden zsidó szükségszerűen tagja. Ragaszkodjunk ahhoz, hogy a szabadságért folytatott küzdelem ne szűnjön meg mindaddig, amíg a nemzetiségeknek nem biztosítják az egyenlő esélyeket az egyénekhez hasonló módon’” (uo.).



Reinhold Niebuhr (1892–1971)

Inkább filoszemita elfogultságra utal, mint elvek iránti elkötelezettségre, hogy Niebuhr – annak ellenére, hogy lelkész volt –, „erőteljesen érvelt amellett, hogy a keresztényeknek nincs joguk megpróbálni megtéríteni a zsidókat”, miközben ugyanakkor azt is szerette volna, ha kevesebb lenne az európai befolyás az általa ideálisnak tartott kereszténységben: „A keresztényeknek szükségük volt a tiszta héber szellemiség kovászára, hogy ellensúlyozzák azt a hellenizmust, amelyre hajlamosak voltak” – írja életrajzírója, R.W. Fox (idézve uo.).



A második világháború nyomán bekövetkezett újraértékelődés



Earl Huff ( 1972 , 124. o.) megjegyezte, hogy a zsidók körében a cionizmus még nem volt elég erős a céljaik eléréséhez, ezért a háború utáni időszakban „nagy erőfeszítéseket tettek a cionista közvélemény növelésére az amerikai nem zsidó többség körében". 1948-ra „ezek az erőfeszítések rendkívül széles körű és kedvezően hajló" közvéleményt eredményeztek az Egyesült Államokban a zsidó állam kérdésében – hangsúlyozza. Ez a közvélemény „gyakorlatilag az összes amerikai zsidóból" és a nem zsidó lakosságnak (a kereszténységen keresztül) legalább akkora részéből állt, amennyi szükséges volt ahhoz, hogy biztosítsa az Egyesült Államok Izrael-barát álláspontjának elfogadását (uo.).

Ez volt a zsidó hatalom gyors növekedésének időszaka is, ami a háború kimenetelének egyik közvetlen következményeként köszöntött be. Ezzel kapcsolatban Huff megjegyzi, hogy a cionisták „úgy tűnik, teljes mértékben kihasználták az amerikai kormányon belüli döntéshozatali folyamatokhoz való hozzáférés sokrétű lehetőségeit”, és hogy „sok bizonyíték van arra, hogy hozzáférést kerestek a Kongresszusban, és azt el is érték, ahogy az állami és helyi kormányzatokban, a politikai pártokban, a közigazgatásban, és – ami talán a legfontosabb – magánál az elnöknél is” (uo.).



A szerző – aki az 1970-es évek elején írt – egyértelművé teszi, hogy „a cionisták túlnyomó többsége zsidó”, és ez a zsidó közösség „klánszerűen viselkedik”, amit egy tanulmány segítségével illusztrál, amely szerint „gyakorlatilag nincs társadalmi keveredés a zsidók és a nem zsidók között”, ám mégis „nagyon sok átfedés van a tagságukban” (i. m., 116. o.). Bár ebben az időszakban némi változás történt a csoport formális vezetésében, „az »aktív kisebbség« gyakorlatilag változatlan maradt”, és ez a vezetés olyan magas rangú személyeket foglalt magában, mint „a zsidó társadalmi szervezetek vezetői, a zsidó sajtó vezetői”, és ezeket a pozíciókat „a cionizmus céljainak előmozdítására használták” (i. m., 117. o.). Huff szerint ebben a háború utáni korszakban, 1947-re és 1948-ra a cionista mozgalom előtt álló feladat az volt, hogy „növelje támogatottságát” az amerikai nem zsidó többség körében (uo.).



Ez nyilvánvalóan sikeres volt, amint azt Don Wagner ( 2004 ) összefoglalta, megjegyezve, hogy Blackstone kezdeményezése után „alig volt példa” a cionista ügy jelentős politikai támogatására, mivel a fundamentalisták egy idő után kezdtek kivonulni a politikai tevékenység területéről. Végül a második világháború után „fokozatos változás” kezdődött Izrael megalakulása kapcsán, és a hidegháború „felrázta” a konzervatív keresztényeket: „Egy korábban kicsi és marginalizált Biblia-értelmezési iskola, az úgynevezett »premillennializmus« kezdett érvényesülni a nagyobb evangélikus protestáns közösségen belül” (uo.). Ez a zsidó aktivizmusnak volt köszönhető, amelynek célja az volt, hogy a nem zsidó keresztényeket egyre közelebb hozza a zsidók melletti állásponthoz, amint azt a dokumentumok is tanúsítják:



1948 és 1967 között az amerikai zsidó vezetők rendszeresen és harmonikusan találkoztak mind az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciájának (amely körülbelül 40 millió katolikust képvisel), mind a Nemzeti Egyházi Tanácsnak (amely további 40 millió keresztényt képvisel) vezetőivel. A liberális protestáns egyházak, többek között a presbiteriánusok, az episzkopálisok és az egyesült metodisták voltak az elsők, akik az 1940-es és 1950-es években antiszemitizmusról szóló tanulmányokat vettek fel vallási tankönyveikbe. Támogatták az egyház és az állam szétválasztását, és ösztönözték a kisebbségi csoportok politikai támogatását – ezeket a álláspontokat az amerikai zsidók többsége osztotta. (Halsell, 1986 , 147. o.)

A kereszténység új kereteinek kialakítása



Kutatásunk a zsidó befolyásra összpontosít, és ebből a szempontból a fent vázolt változás fontos, mert rámutat arra, hogy ha nem lettek volna olyan konkrét erők, amelyek a keresztényeket egy bizonyos irányba terelték és hajtották, a dolgok egészen másképp is alakulhattak volna. A két világháború között „az antiszemitizmus széles körben elterjedt volt azon körökben, amelyeket Leo Ribuffo az »öreg keresztény jobboldalnak« nevezett” – emlékeztet minket Andrew Warne ( Kutatásunk a zsidó befolyásra összpontosít, és ebből a szempontból a fent vázolt változás fontos, mert rámutat arra, hogy ha nem lettek volna olyan konkrét erők, amelyek a keresztényeket egy bizonyos irányba terelték és hajtották, a dolgok egészen másképp is alakulhattak volna. A két világháború között „az antiszemitizmus széles körben elterjedt volt azon körökben, amelyeket Leo Ribuffo az »öreg keresztény jobboldalnak« nevezett” – emlékeztet minket Andrew Warne ( 2012 , 13. o.). Hozzáteszi, hogy ez még az evangelikalizmusban is jelen volt, a „hírhedten antiszemita” Gerald Winrodtól a „tiszteletreméltóbb” fővonalbeli protestantizmuson kívüli, önmagukat fundamentalista konzervatív evangélikusoknak nevező csoportokig, amelyek az 1930-as évekre „nyíltan figyelmeztettek a zsidók jelentette fenyegetésre”, akiket kommunistáknak, faji lázítóknak, felforgató bevándorlóknak, bankároknak és internacionalistáknak írtak le (i. m., 13–14. o.).





Ez gyakorlatilag a zsidók egy új elitként való gyors felemelkedését jelentette. Ennek az új elitnek a befolyása, valamint a viharos időszak hatása, a második világháború utáni, a faji tagadást, a megszégyenítést és a patologizálást előtérbe helyező új keretrendszer elfogadása a fősodratú kereszténységet egy korábban soha nem látott szintű, kifejezett filoszemitizmus felé terelte. Samuel Goldman ( Ehhez képest a zsidó történelemmel foglalkozó tudományos kutatások, Warne megjegyzi, „inkább az amerikai zsidóság »aranykoraként« jellemezték a háború utáni éveket, amikor a zsidókat széles körben »bennfentesekként« fogadták el, és a zsidó védelmi szervezetek nagyrészt legyőzték az antiszemita előítéletességet. Valóban, az antiszemita személyiségeket kirekesztették a politikai életből a háború utáni években, és a fősodratú evangélikusok is elhatárolódtak az antiszemitizmustól” (i. m., 14–15. o.).Ez gyakorlatilag a zsidók egy új elitként való gyors felemelkedését jelentette. Ennek az új elitnek a befolyása, valamint a viharos időszak hatása, a második világháború utáni, a faji tagadást, a megszégyenítést és a patologizálást előtérbe helyező új keretrendszer elfogadása a fősodratú kereszténységet egy korábban soha nem látott szintű, kifejezett filoszemitizmus felé terelte. Samuel Goldman ( 2018 , 124. o.) szerint sok keresztény „Izraelben és az izraeli zsidókban saját maguk jobb, hősi változatát látta”. Ami jelentősen felgyorsította ezt az újonnan kialakuló identitást és pozicionálást (a zsidókkal kapcsolatban), az a karizmatikus vezetők presztízse volt. A szóban forgó időszakban a tömegmédia is felvirágzott, amelynek a zsidók aránytalanul nagy részét képezték; ez a tény döntőnek bizonyult a cionizmus végső győzelmében a keresztény fősodratban, mivel ez a média új vezetőket hozott létre a keresztény táj képén.



Billy Graham (1918–2018) egy viszonylag ismeretlen észak-karolinai prédikátor volt. Miután a Wheaton College hallgatójaként antropológiai diplomát szerzett, és Franz Boas mély hatást gyakorolt rá ezen a területen, Graham jó példája volt annak a faji megkülönböztetést tagadó filoszemitizmusnak, ami később a politikai és vallási főáramlatot uralta, még a jobboldalon is. Miután néhány helyen szerény közönséget vonzott, 1950-ben meghívták Y. Frank Freeman, a Paramount Pictures zsidó vezetőjének ebédjére (más neves zsidó vezetők, például Adolph Zukor és Barney Balaban társaságában), ahol kísértésbe esett, hogy színésznek álljon, mely karrierutat végül nem választotta – legalábbis nem egészen.



Billy Graham (1918–2018)





Ezen az eseményen találkozott Leonard Goldensonnal, aki hamarosan az American Broadcasting Company vezetője lett (Goldenson és Wolf, 1991 , 421. o.). Ahogy Graham visszaemlékezett, nem sokkal azután, hogy Goldenson megvette az ABC-t, „megkért, hogy minden vasárnap este nyolckor szerepeljek a tévében. Két éven át ezt tettem, vagy egy kis vallási paródiát adtam elő, vagy olyan fontos vezetőket interjúvoltam meg, mint szenátorok és kongresszusi képviselők. Úgy gondolom, mi voltunk az első vallási műsor a nemzeti televízióban" (idézve uo.). Goldenson egy évvel később élő adásban is szerepeltette Grahamet, és az ABC Publishing kiadója is kiadta a könyveit – ezek „csillagászati számban" keltek el, ahogy Goldenson megjegyezte (i. m., 422. o.). Valóban, 1951-től az ABC elnöke Goldenson volt, aki 1951 és 1986 között „felügyelte az összes részlegét" a szórakoztatóipari/média-konglomerátumnak (Kahn, 2006 , 284. o.). Az akkori Goldensont Barrie Dunsmore, az ABC News 30 évig dolgozó egykori tudósítója úgy írta le , mint „erősen cionista." Miért döntött úgy egy cionista zsidó, hogy keresztény prédikátort ilyen kiemelt módon mutat be a televíziójában? Ez azonnal érthetővé válik, ha megértjük, hogy Graham kihasználta a fentiekben a korszak történészei és szakemberei által leírt, újonnan kialakuló és erősödő filoszemitizmust, amely pozitív hozzáállást fejezett ki az újonnan alapított Izrael és maga a zsidóság iránt. Van azonban még egy szempont, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagynunk, és ez Goldenson együttműködése Paul Lazarsfelddel, a Columbia Egyetem professzorával, aki nagyon szorosan együttműködött a Frankfurti Iskolával és az Amerikai Zsidó Bizottsággal, beleértve azok befolyásos Előítéletekről szóló tanulmányok (Studies on Prejudice) sorozatát is (lásd erről korábbi elemzésem itt ). Ekkorra már Lazarsfeld az ABC tanácsadója volt, és segített olyan műsorstratégiákat kidolgozni, amelyekkel több embert érhetnek el és befolyásolhatnak, ahogy Goldenson visszaemlékezett: „Addig a televízió nem használt demográfiai profilokat. Lazarsfeld kutatása segített nekünk olyan technikákat kidolgozni, amelyekkel ilyen profilokat hozhatunk létre… Lazarsfeld azt javasolta, hogy a fiatal közönséget célozzuk meg. Fiatal, életerős emberekből álló szereplőgárdák köré kell építenünk a műsorokat" – mondta (idézve: Goldenson és Wolf, 1991 , 149. o.). Mindezzel „forradalmasították a televíziózást" azáltal, hogy fiatalabb családok számára készítettek műsorokat, fiatal, vonzó emberekkel – mint Graham –, és „ezzel a stratégiával túlléptünk a médium hagyományos korlátain, hogy új műsorkoncepciókat találjunk ki" – állítja (uo.). Goldenson és az ABC mellett Grahamet egy másik zsidó médiamágnás, a National Broadcasting Company alapítója és elnöke, David Sarnoff is támogatta. Graham visszaemlékezése szerint 1953-ban találkozott Sarnoffal egy vacsorán, egy zsidó üzletember, Jack Lewis és társai révén. Amikor Graham beszélgetett Sarnoff-fal, a mogul megkérdezte, mit tehetne érte, mire ő így válaszolt: „Szeretném az NBC-n is sugározni a rádióműsoromat" (Graham, 1998 , 211. o.). Meglepetésére Sarnoff meg is valósította ezt: „hamarosan minden vasárnap este az NBC-n voltunk. Gyakran közvetítettünk élőben különböző helyszínekről, ahol keresztes hadjáratokat [nagygyűléseket] tartottunk, a koreai háború frontvonalaitól a hollywoodi Bowlig" (i. m., 212. o.). Graham megjegyzi azt is, hogy „az NBC-nek volt egy olyan irányelve, hogy nem ad el műsoridőt vallási adásoknak, de a hálózat kivételt tett az NBC alapítójának és elnökének, David Sarnoff tábornoknak a személyes érdeklődése miatt" (i. m., 211. o.).



Leonard Goldenson (1905–1999)



Az élő vagy rögzített televíziós és rádiós adások mellett ott volt még a mozivászon is, és Graham filmstúdiója, a World Wide Pictures 1970-ben elkészítette Az Ő földje (His Land) című dokumentumfilmjét, amely rendkívül pozitív képet festett Izraelről és a zsidókról. Ez a film „meghódította az evangélikus világot", valószínűleg milliók látták, és az Amerikai Zsidó Bizottság (AJC) volt az, amely „segített a film nemzetközi sikerét elérni" (Hummel, 2018 , 1119. o.). Az AJC akkoriban Izrael új „értelmezését" kereste a nem zsidók számára (i. m., 1136. o.), és a zsidó szervezet nevében Marc H. Tanenbaum, a vallásközi ügyek igazgatója „több tucat zsidó vezetővel együtt" 1969 júniusában találkozott Grahammel az AJC New York-i székházában, hogy részletesen megvitassák a kérdést (i. m., 1145. o.). Ennek fényében a film végül az evangelikalisták körében is népszerűvé vált, „a fősodratú sajtó pozitív kritikáinak köszönhetően", és az AJC promóciója volt az, ami „a legbefolyásosabb sajtóvisszhangot váltotta ki" (i. m., 1139. o.). Az, hogy a film végső soron egy zsidó, propagandisztikus perspektívát (az AJC új „értelmezését" Izraelről a nem zsidók számára) képviselt, az is bizonyítja, hogy a látszólag sértő keresztény üzeneteket (pl. „fogadd be Jézust a szívedbe") kivágták a zsidó közönségnek szánt változatból, annak ellenére, hogy ez állítólag egy keresztény film volt (i. m., 1140. o.). Röviddel azután, hogy Graham – vagy a Graham mögött álló zsidók – népszerűvé tették a „televangelista" új jelenségét, egy új szereplő, a virginiai baptista lelkész, Jerry Falwell jelent meg a képernyőkön. Falwell első „televíziós szolgálatát" a Thomas Road Baptist Church Presents című műsor napi 30 perces élő adásaival kezdte, amelyet a Lynchburgi ABC-csatorna leányvállalatának, a WLVA stúdióiból sugároztak Lynchburg városába, valamint a közeli Campbell, Bedford és Amherst megyékbe (Klinker, 2022 ). Mint már említettük, az ABC akkori elnöke Goldenson volt, aki Lazarsfeld-féle médiaszakértelemmel rendelkezett. Falwell, akárcsak Graham, jelentős hatást gyakorolt a kereszténységre és általában a konzervatív fősodratra. Falwell, ha lehetséges, még hevesebben támogatta a zsidókat, mint előtte Graham. Természetesen vitatható, hogy Graham valóban annyira imádta-e a zsidókat, amennyire az látszott, tekintettel a 1972-ben Richard Nixon elnökkel folytatott, titokban rögzített beszélgetésére. Ebben a beszélgetésben Nixon felhozza a médiában jelen lévő zsidókat: „Erről tényleg nem lehet nyilvánosan beszélni" – kezdte, majd megjegyezte, hogy „a tizenkét [Hollywoodban műsort] író közül tizenegy zsidó", és hogy a vezető újságokat „teljesen a zsidók uralják" (idézve: Brinkley és Nichter, 2014 , 359. o.). Graham ezután panaszkodott a zsidók médiára gyakorolt „fojtogató szorításáról" , amelyet „meg kell törni, különben ez az ország a csatornába fog kerülni" – mondta (i. m., 360. o.). Amikor Nixon megkérdezi, hogy Graham valóban így gondolja-e, ő így válaszol: „Igen, uram." Nixon ekkor lazít önfegyelmén, és így szól Grahamhez: „Hűha! Soha nem mondhatom ki ezt, de hiszek benne." Graham azt javasolta, hogy ha Nixont másodszor is megválasztják, „talán lehet majd tenni valamit."



Később Graham Hollywoodról is beszélt: „Sok zsidó a jó barátom. Körülrajonganak és barátságosak velem, mert tudják, hogy én is barátságos vagyok Izraellel és így tovább. De nem tudják, mit gondolok valójában arról, amit ezzel az országgal művelnek, és nincs hatalmam, sem módom arra, hogy kezeljem őket” (idézve: Long, 2008 , xiv, 3. jegyzet). Nem teljesen világos, hogy Graham valóban így gondolta-e, vagy csupán arra próbálta ösztökélni Nixont, hogy elmondja, ő maga mit gondol valójában. Mindenesetre Graham alárendeltsége a zsidók iránt – akár félelemből, akár alázatos szolgalelkűségből fakad – sokat elárul (később természetesen bocsánatot kért mindezért).

A Vatikán és a zsidók



Ezekben az években a kereszténység újabb mérföldkőhöz érkezett a fontos II. vatikáni zsinat Nostra aetate című nyilatkozatával 1965-ben. Ez a szöveg kimondta, hogy a mai zsidók „Istennek a legkedvesebbek", és hogy az Isten által a zsidóknak a Pentateuchusban tett ígéretek „továbbra is érvényben vannak" – jegyzi meg John Connelly ( 2017 , 242. o.) történelemprofesszor. A protestáns teológiával, de a korábbi katolikus teológiával is ellentétben – írja Connelly – „ez a dokumentum nem vetíti előre és nem követeli meg, hogy a zsidók a közeljövőben vagy a távoli jövőben bármikor keresztényekké váljanak" (uo.). Ez a dokumentum tovább normalizálta a zsidók mint lényegileg felsőbbrendű lények imádatát, ahová a diszpenzacionalista evangelikál perspektíva végső soron vezet.

Connellynek a dokumentumhoz vezető eseményekről szóló leírásából azonban megtudjuk, hogy – akárcsak az evangelikál nézőpontokat kialakítók esetében – itt is a zsidók gyakoroltak erős hatást az eredményre. Amikor XXIII. János pápa 1959-ben bejelentette szándékát, hogy zsinatot hív össze, „a napirendi pontokra (vota) vonatkozó több száz javaslat közül csak egy maroknyi említette a keresztény-zsidó kapcsolatokat" – jegyzi meg a szerző (i. m., 250. o.). A holland, belga, francia, angol, német és lengyel püspököktől érkezett több mint 800 oldalnyi jegyzetben „egyetlen javaslat sem született" arra, hogy a zsinaton foglalkozzanak a keresztény-zsidó kapcsolatokkal; sok püspök szerette volna, ha megvitatják a más keresztényekkel való kapcsolatokat, „de senki sem utalt arra, hogy az egyházon belüli antiszemitizmus problémát jelentene" (uo.). Ez végül megváltozott, amikor 1960 júniusában a francia zsidó történész, Jules Isaac, „aki meghatározó szerepet játszott az 1947-es seelisbergi találkozón", szenvedélyes felhívást intézett XXIII. János pápához egy magántalálkozón, „és ez – jól értesült források szerint – meghozta a fordulatot". János úgy döntött, hogy a kérdéssel a Keresztény Egység Előmozdításáért Felelős Titkárság fog foglalkozni, más szóval ökumenikus ügyként" – tudj



Abraham Joshua Heschel rabbi és Augustin Bea bíboros egy jiddis újságot lapozgatnak az Amerikai Zsidó Bizottság irodájában 1963-ban (forrás: jewishstandard.timesofisrael.com)

Nostra aetate tervezetének szerzői Johannes Oesterreicher, Bruno Hussar O. P., Leo Alfred von Rudloff apát és Gregory Baum, a Keresztény Egység Előmozdításáért Felelős Titkárság (SPCU) tagjai vagy tanácsadói voltak – mindannyian zsidók (Poorthuis,



Ezeknek a személyiségeknek az aktivizmusa azonban nem csupán a keresztények zsidókkal szembeni attitűdjének és saját önképüknek a megváltoztatását célozta, hanem a faji gondolkodásmód teljes felszámolására is törekedett. Ahogy Connelly ( A később megszületetttervezetének szerzői Johannes Oesterreicher, Bruno Hussar O. P., Leo Alfred von Rudloff apát és Gregory Baum, a Keresztény Egység Előmozdításáért Felelős Titkárság (SPCU) tagjai vagy tanácsadói voltak – mindannyian zsidók (Poorthuis, 2014 , 486. o.; lásd még: Connelly, 2012 ). Kevésbé emlegetett név Raïssa Oumansoffé, a francia filoszemita Jacques Maritain, a katolikus filozófus feleségéé. 1935-től 1960-ban bekövetkezett haláláig Oumansoff „munkája befolyásolta az »belsősök-külsősök« széles körű, transznacionális erőfeszítéseit, kihívást jelentve a katolikus antijudaizmusnak és az antiszemitizmusnak […] munkája termékennyé tette a talajt arra, ami később gyümölcsöt hozott az üldözés elutasításában és a zsidó-keresztény egység hangsúlyozásában, amit a Nostra Aetate képviselt” (Crane és Moore, 2013 , 9. o.). Maritain nyíltan beszélt felesége munkájára gyakorolt hatásáról, aki kereszténysége ellenére is zsidóságából merített ihletet, és ez állt intellektuális aktivizmusának középpontjában (i. m., 6, 11. o.). Ahogyan azt a Crane és Moore által készített életrajzból megtudhatjuk, Oumansoff volt az egyik első atrocitáspropagandista a második világháború alatt, írva a nemzetiszocialisták által lemészárolt milliónyi zsidóról – mely téma később időről időre újra felbukkant abban, ahogyan a zsidókról alkotott képet pozicionálta (i. m., 4–12. o.).Ezeknek a személyiségeknek az aktivizmusa azonban nem csupán a keresztények zsidókkal szembeni attitűdjének és saját önképüknek a megváltoztatását célozta, hanem a faji gondolkodásmód teljes felszámolására is törekedett. Ahogy Connelly ( 2017 , 244. o.) rámutat, az „1930-as évek katolikus antirasszistáinak” a „többsége” zsidó volt, és Oesterreicher és barátai a tevékenységük során „kétségbe vonták a tudomány azon képességét, hogy koherens és azonosítható emberi csoportokban igazolja a közös jellemzők – mint például az intelligencia, nem is beszélve a bűnös viselkedésre való hajlam – átörökítését.” Ez azt mutatja, hogy a Boas-féle vonalat követték, és számukra a faj „fikció” volt. Ennek fényében Alberto Melloni ( 2015 ) arra a következtetésre jutott, hogy „a megtért zsidók jelenléte […] bizonyult a fordulópontnak” a fent vázolt folyamatban. Lásd még itt Oesterreicher „szélsőséges cionista sovinizmusáról” szóló értekezést Alfred Lilienthal ( 1982 , 494. o.) művében.

Ezeknek a befolyásolási erőfeszítéseknek és lefektetett alapoknak köszönhetően alakult ki végül az 1970-es évekre az, amit ma általánosan keresztény cionizmusként ismerünk.



(A folytatásban Jimmy Carter amerikai elnök sokatmondó esetét ismerjük meg a keresztény cionizmus kapcsán, majd a Falwell és társai – illetve zsidó háttéremberei – által „televangelizmus”-ként ismert jelenség is további elemzésre kerül, lassan elérkezve a 2000-es évekig, melyet majd a magyarországi esettanulmány folytat a negyedik részben.)



Csonthegyi Szilárd – Kuruc.info



Hivatkozott irodalom:

