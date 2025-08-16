Friss hírek :: 2025. augusztus 16. 18:59 ::

Bakondi "jelentős a növekedés a balkáni útvonalon" György újra megszakérti a migrációs nyomást

A balkáni migrációs útvonalon - a többivel ellentétben - jelentős növekedés tapasztalható, augusztusban eddig több mint háromezer illegális bevándorló érkezett Görögországba Afrikából - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szombaton az M1 aktuális csatorna Ma este című műsorában.

Bakondi György hozzátette, a görögök nemzeti szinten olyan szigorú intézkedéseket hoztak, mint a menekültkérelmek elbírálásának a felfüggesztése a jelenlegi időszakra. A bevándorlókat most zárt táborokban tartják, emellett különféle jogi lépeseket tettek a balkáni útvonal és Görögország védelme érdekében - mondta.

A főtanácsadó ismertette, amíg a tavalyi év ugyanezen időszakában Magyarországon 3500 határsértőt fogtak el, ez a szám mostanra már 8700-ra növekedett. Mint mondta, megszűnt az a terelőhatás, amely miatt az illegális bevándorlók az embercsempészek szervezésében eddig Horvátországot, Szlovéniát és Olaszországot részesítették előnyben.

Kiemelte, az Európai Unió (EU) migrációs politikájában nincs változás, a szervezet vezetői továbbra is úgy gondolják, hogy az országoknak az lesz a legjobb, ha kvóták szerint osztják el az érkezőket egymás között. Szerinte az európai országok többsége nem osztja ezt a nézőpontot és nemzeti hatáskörben "nagyon komoly intézkedéseket" hoztak.

Elmondta, az illegális bevándorlásnak Nyugat-Európa több nagyvárosában is "nagyon súlyos negatív következményei vannak" az eddigi életvitelre, az egészségügyi rendszer, a szociális ellátórendszer és a közbiztonság helyzetére. Megjegyezte, "jelenleg is zajlik az a negatív sorozat, amelyik 2010-ben kezdődött és napjainkig jellemzi az illegális bevándorlást".

Bakondi György hangsúlyozta, az Egyesült Államokban megoldást találtak az illegális migráció visszaszorítására. Megerősítették a határokat és a hadsereget is bevetették az országhatár védelmére, emellett tömegével utasítanak ki az országból olyan személyeket, akik bűnt követtek el - tette hozzá.

A főtanácsadó szerint jelzésértékű az Európai Unió vezetése számára az, hogy a migrációs paktum végrehajtásáról szóló tervet a huszonhét tagállamból mindössze kilenc nyújtotta be, Magyarország azonban nem. Leszögezte, "nem vagyunk hajlandóak ezt a magyar érdekekkel nagyon ellentétes, az összes eddigi erőfeszítésünket annuláló, Magyarországot a nyugat-európai állapotokhoz közelíteni szándékozó migrációs paktumot végrehajtani".

(MTI)