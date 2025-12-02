Friss hírek :: 2025. december 2. 12:08 ::

Folytatódik a bitcoin vesszőfutása

Kedden reggel némileg erősödött ugyan a bitcoin jegyzése hétfő estéhez képest, összességében továbbra is jócskán elmarad az október elején beállított csúcsától.

A bitcoin hétfőn 5,6 százalékkal gyengült, miután a kereskedési nap kezdetén 12 százalékos mínuszban is állt, és estére alig tudott 86 ezer dollár fölött maradni. Kedden, röviddel fél nyolc előtt 86 800 dollár körül jegyezték a bitcoint a világ legnagyobb kriptotőzsdei platformján, a Binance-on.

Október 6-án a bitcoin rekordszinten, 126 ezer 210 dolláron állt, azóta mintegy 33 százalékkal gyengült.

Elemzők szerint a kriptovalutákra nyomás nehezedik a csökkent likviditás, az intézményi kockázatkerülés és számos bizonytalan makrogazdasági tényező miatt.

A Deutsche Bank elemzői a bitcoin, de más kriptovaluták közelmúltban bekövetkezett árfolyamcsökkenését részben arra vezették vissza, hogy miközben szabályozási fronton lendületet kapott a kriptoipar, amikor Donald Trump amerikai elnök júliusban több törvényt is aláírt az ágazattal kapcsolatban, ezeket az intézkedéseket újabbak nem követték, ami szintén hozzájárult a bizonytalansághoz.

