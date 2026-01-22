Friss hírek :: 2026. január 22. 17:49 ::

Áramütés miatt halt meg egy férfi Letenye közelében

Egy férfi meghalt, társát kórházba szállították, miután csütörtök délután egy munkagéppel áramütés érte őket Letenye közelében egy mellékúton.

Pál-Tóth Evelin, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense a zaol.hu információját megerősítve arról tájékoztatta az MTI-t, hogy nem sokkal 13 óra előtt egy munkagép villamosvezetékbe akadt a Letenye és Kistolmács közötti, 7540-es számú mellékúton. A járművet vezető 55 éves férfit a járműből kiszállva áramütés érte.

Az Országos Mentőszolgálat az MTI-vel azt közölte: a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

A mentők egy 50 év körüli másik férfit stabil állapotban szállítottak kórházba. A zaol.hu információja szerint a férfi segíteni próbált a bajba jutott munkatársának.

Az eset körülményeinek tisztázása érdekében a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárást indított.