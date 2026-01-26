Friss hírek :: 2026. január 26. 14:19 ::

BKK: megszűnnek a félhavi Budapest-bérletek

Megszűnnek a félhavi Budapest-bérletek péntektől, ugyanakkor bővül a BudapestGO-ban megvásárolható bérletek köre - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfőn az MTI-vel.

A közlemény alapján a korábban megvásárolt félhavi bérletek a rajtuk feltüntetett érvényességi ideig használhatók utazásra.

A BudapestGO alkalmazásban elérhető termékek köre bővül: jön az éves Budapest-bérlet cégeknek, az éves Országbérlet (teljesárú és kedvezményes), az éves Pest vármegyebérlet (teljesárú és kedvezményes) - közölték.