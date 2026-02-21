Friss hírek :: 2026. február 21. 20:53 ::

Gázolt a vonat a Balaton déli partján

Halálra gázolt egy embert a Déli pályaudvarról Nagykanizsára tartó Tópart IC szombaton Szabadisóstó állomás közelében - közölte a Mávinform a honlapján.

Tájékoztatásuk szerint a baleseti helyszínelés miatt nem közlekednek a vonatok a Balaton déli partján Siófok és Szabadisóstó között, az utasokat pótlóbusszal szállítják.

A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a vonaton százötvenen utaztak, nekik a siófoki hivatásos tűzoltók segítettek a biztonságos leszállásban.Halálra gázolt egy embert a Déli pályaudvarról Nagykanizsára tartó Tópart IC szombaton Szabadisóstó állomás közelében - közölte a Mávinform a honlapján.

Tájékoztatásuk szerint a baleseti helyszínelés miatt nem közlekednek a vonatok a Balaton déli partján Siófok és Szabadisóstó között, az utasokat pótlóbusszal szállítják.

A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a vonaton százötvenen utaztak, nekik a siófoki hivatásos tűzoltók segítettek a biztonságos leszállásban.

(MTI)