Május 1-jén ideiglenesen hatályba lép az EU-Mercosur egyezmény

Az EU értesítette a Mercosur-országokat az EU-Mercosur kereskedelmi megállapodás ideiglenes alkalmazásáról, amely 2026. május 1-jétől érvényes - közölte hétfőn Európai Bizottság.

A tájékoztatás szerint a bizottság hivatalos diplomácia levél formájában küldte meg értesítését Paraguaynak, amely a Mercosur-szerződések letéteményese. Ezzel a lépéssel az uniós testület lezárta az ideiglenes alkalmazáshoz szükséges eljárást, összhangban az Európai Unió Tanácsának január 9-i döntésével.

Az ideiglenes alkalmazás 2026. május 1-jétől azon Mercosur-országok esetében lép életbe az Európai Unió és a dél-amerikai közöspiac között, amelyek már lezárták ratifikációs eljárásukat, és erről március végéig értesítették az EU-t. Argentína, Brazília és Uruguay már megtette ezt a lépést, Paraguay pedig nemrég ratifikálta a megállapodást, és várhatóan rövidesen megküldi hivatalos értesítését.

Az Európai Bizottság sajtóközleménye szerint az ideiglenes alkalmazás lehetővé teszi egyes termékek vámjainak azonnali eltörlését, kiszámíthatóbb feltételeket teremtve a kereskedelem és a beruházások számára. Ennek révén az uniós vállalatok, fogyasztók és gazdálkodók már a kezdetektől élvezhetik a megállapodás előnyeit, miközben az uniós gazdaság érzékeny ágazatait erős védintézkedések óvják - olvasható a közleményben.

A testület szerint a megállapodás ideiglenes alkalmazása emellett erősíti az EU és a Mercosur-országok együttműködését olyan globális kihívások kezelésében, mint a munkavállalói jogok védelme és a klímaváltozás elleni fellépés. Hozzájárul továbbá ellenállóbb és megbízhatóbb ellátási láncok kialakításához, különös tekintettel a kritikus nyersanyagok kiszámítható áramlására.

(MTI)